De Pegasus a la invasión de Ceuta: Carlos Cuesta explica la sumisión de Sánchez ante Marruecos

Carlos Cuesta ha dedicado el editorial a lo que ha calificado como la traición de Pedro Sánchez a Ceuta y, por extensión, a España: un proceso de rendición sistemática ante Marruecos que arranca en el espionaje con Pegasus de mayo de 2021 y culmina con la invasión de 80.000 inmigrantes ante la pasividad del Gobierno. "Pedro Sánchez está atrapado. Tiene el móvil espiado. Prefirió traicionar Ceuta. Es un traidor a España. Así de sencillo", ha señalado Cuesta.

En La Noche de Cuesta, ha situado el origen de la rendición en los dos ataques con Pegasus al móvil del presidente del Gobierno en mayo y junio de 2021. El primero supuso una descarga de 2,6 gigabytes de información; el segundo, de 130 megas. El propio Gobierno no ha descartado infecciones posteriores. "En 2,6 gigas caben millones de mensajes de WhatsApp", ha recordado Cuesta. Ha agregado que en aquellas fechas el móvil presidencial contenía conversaciones sobre Ábalos, sobre la trama de mascarillas, sobre Begoña Gómez y el Africa Center, sobre los prostíbulos del suegro de Sánchez: "Quien entró fue Marruecos. ¿Qué encontró? Millones y millones de WhatsApps".

No fue solo el móvil de Sánchez, pues Félix Bolaños admitió en abril de 2022 que Pegasus había entrado también en los teléfonos de Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Luis Planas. Cuesta ha desglosado el significado de ese póquer: Marlaska, responsable de la dotación policial en Ceuta y de la política de regularización de inmigrantes; Robles, la ministra que debería haber instado el estado de sitio ante la invasión; Planas, representante de los agricultores y ganaderos españoles frente a la competencia de la agricultura marroquí, que entra sin los mismos controles fitosanitarios ni los mismos costes. "Quien utilizó ese sistema para espiar a Pedro Sánchez fue Marruecos", ha afirmado.

La cronología de la rendición

Cuesta ha trazado una línea de concesiones que arranca en el mismo momento del espionaje. Mayo de 2021: primera invasión de Ceuta, con entre 10.000 y 12.000 personas. Marzo de 2022: cesión del Sáhara, que rompe el equilibrio que España mantenía con Argelia y Marruecos y elimina la palanca de presión sobre el control migratorio. Abril de 2022: declaración conjunta entre Mohamed VI y Pedro Sánchez que sanciona esa entrega. Febrero de 2023: plan de inversión de 800 millones de euros en Marruecos. Febrero de 2025: nuevo plan de 750 millones para renovar trenes marroquíes. "¿Saben cuánto costó la renovación íntegra de la vía entre Madrid y Andalucía, en la que se produjeron los accidentes de Adamuz y Cercanías? 700 millones. Aquí 750 millones para Marruecos. Podríamos haber multiplicado por dos la calidad de nuestra vía". Mayo de 2025: 340 millones adicionales para una desaladora en Casablanca. Julio de 2026: la invasión.

Y es que Marruecos engañó al Gobierno prometiéndole una crisis migratoria manejable que le permitiría cambiar el relato mediático y alejar el foco de sus casos de corrupción, y luego envió diez veces más personas de las acordadas. Pero hay más, según Cuesta: "Marruecos pasó olímpicamente de este señor y directamente dijo, te mando los que me da la gana porque te tengo arrodillado. Porque tengo el contenido de tu móvil presidencial".

Cuesta ha descartado la tesis oficial de las mafias internacionales. Si hubieran sido mafias el 80% de los llegados no habría regresado en 24 horas. Ha comentado que "la mafia no te lleva para hacer un picnic el fin de semana. La mafia te lleva para meterte en el país. Eso no es una mafia. Eso es el Gobierno de Marruecos". Ha recordado además que los días previos a la invasión Marruecos decretó un indulto masivo de más de 1.000 personas, 66 de ellas con penas de prisión, y que hace apenas una semana se produjo otro nuevo indulto que incluyó condenados por yihadismo. El CNI advierte de que entre los llegados se han colado yihadistas y comandos de delincuentes profesionales que están organizando emboscadas al Ejército y ataques a la Uecid.

La traición constitucional

Carlos Cuesta enumerado todo lo que Sánchez podría haber hecho y, en cambio, no hizo. Declarar el estado de alarma, que habría dado a los militares estatus de agente de la autoridad; declarar el estado de sitio, que habría permitido emplear al Ejército como policía civil; desplegar una dotación real de los más de 130.000 soldados, 90.000 guardias civiles y 90.000 policías nacionales disponibles. También podría haber enviado buques de la Armada para demostrar capacidad disuasoria. "Si hubiésemos enviado una dotación real, ¿había durado esa invasión tres horas? ¿Doce? No había pasado un día", ha dicho.

Cuesta ha invocado los artículos 8 y 9 de la Constitución, que obligan al Estado a defender las fronteras nacionales y a garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos españoles. Ha expresado que Pedro Sánchez "se ha negado y llevamos ya más de un mes de negación sistemática". "No lo hizo porque está atrapado. No lo hizo porque es un traidor a España", ha concluido.