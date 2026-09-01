El CGPJ refuerza el juzgado de violencia contra la mujer en Ceuta con una juez de Cartagena tras la crisis migratoria

El Consejo General del Poder Judicial ha acordado en una sesión extraordinaria reforzar la plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta (con competencia en materia de violencia sobre la mujer) con la concesión de una comisión de servicio a la magistrada Consuelo Andreo Ruiz.

Este mismo lunes, según señalaron fuentes de la Fiscalía señalaron a este diario, el Ministerio Público reconoció 23 agresiones sexuales que fueron cometidas desde el 30 de julio, coincidiendo con la entrada ilegal de más de 70.000 marroquíes a la ciudad de Ceuta. Cinco de estas agresiones se habrían producido con penetración mientras que las 18 restantes no. Por otro lado, 9 de las presuntas víctimas serían menores de edad con edades entre los 14 y los 17 años.

"La designación se ha hecho a propuesta de la presidenta (en funciones) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Beatriz Pérez Heredia -presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior andaluz- a la vista de que, de los cuatro solicitantes, Andreo es la que más antigüedad tiene en la Carrera Judicial, de su trayectoria en la jurisdicción penal y de que en su actual destino ya tiene competencia en materia de violencia sobre la mujer", señala la nota de prensa del CGPJ.

Andreo se encontrará reforzando el tribunal por seis meses aunque existe la posibilidad de que se estancia se prolongue por el incremento de carga de trabajo registrado en Ceuta por la crisis migratoria, en especial en los asuntos relacionados con presuntas agresiones sexuales. "En esta plaza, además, continúa como refuerzo un juez en expectativa de destino cuyo cese fue diferido hasta el próximo 30 de octubre por acuerdo de la Comisión Permanente del pasado 18 de agosto", recuerda el CGPJ.

Además, el CGPJ recuerda que el pasado viernes la Comisión Permanente del mismo órgano acordó reforzar las seis plazas de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta con la incorporación del magistrado Miguel Ángel Torres Segura, juez de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla.