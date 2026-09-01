Exteriores alardea de expulsar ilegales en Ceuta mientras insta el envío a las CCAA: "Contra la desinformación: hechos"

El Ministerio de Exteriores mantiene un comunicado oficial en su página web en el que señala literalmente lo siguiente: "Entrar irregularmente en Ceuta o Melilla no permite permanecer en España ni llegar a Europa. Contra la desinformación: hechos". Si no se puede permanecer en España, no queda más opción que la salida, la expulsión. Para colmo, la frase va acompañada de una acusación: "Contra la desinformación: hechos". Pero lo cierto es que el Gobierno del que este Ministerio forma parte tramita ya alojamientos estables para los inmigrantes que entraron ilegalmente en España en la invasión de Ceuta y prepara el reparto entre las comunidades autónomas de la península de los mismos colectivos, especialmente de los menores extranjeros no acompañados. Vamos, que contra la desinformación, hechos.

El comunicado oficial fue colgado el 3 de agosto de 2026, es decir, varios días después de la invasión de Ceuta por cerca de 80.000 personas enviadas desde Marruecos. Y se corresponde con el momento en el que el Gobierno prometía que se devolverían "todos" los inmigrantes que habían entrado. De eso hace ya un mes. Y en estos momentos lo que admite el Gobierno es exactamente lo contrario: que va a haber un reparto entre comunidades autónomas para que se quede una parte de ellos en España de forma estable. Pero es más: el Gobierno ha regulado un texto para utilizar inmuebles teóricamente disponibles en Ceuta de forma que se aloje a los inmigrantes de forma bastante estable. Y, por si fuera poco, la propia Policía ha denunciado ya la llegada a la península de varios cientos de ilegales por medio de barcotaxis, con lo que también los adultos estarían saltando ya de Ceuta al resto de España.

Pero todo eso parece darle lo mismo al Ministerio de Exteriores que mantiene –al menos, hasta el momento de redactar esta noticia— una advertencia oficial señalando que "entrar irregularmente en España a través de Ceuta o Melilla no da derecho a permanecer en el país, ni a viajar a la Península, ni a circular por Europa. Supone un riesgo grave para la vida y ninguna sentencia ha cambiado eso". El texto añade que "la reciente sentencia del Tribunal Supremo precisa qué procedimiento debe seguirse con quienes acceden por mar. Nada más. No modifica la Ley de Extranjería. No declara ilegal el rechazo en frontera. No abre ninguna vía de entrada. No impide el retorno". Y que "la frontera está además reforzada con una barrera de contención marítima de 500 metros en el espigón del Tarajal, compatible con la sentencia y con los retornos".

Para colmo, sigue alardeando de la mentira ya más que demostrada de que "la práctica totalidad de quienes cruzaron el 30 de julio ya ha sido retornada a Marruecos". Y añade que "Ceuta y Melilla tienen un régimen de control único en Europa: doble filtro. Un control en la frontera con Marruecos y un segundo control Schengen a la salida hacia la Península, por mar y por aire. Nadie embarca sin identificarse ante la Policía Nacional".

El broche es todo un reconocimiento de que la regularización del Gobierno socialista ha provocado un efecto llamada: "El proceso de regularización extraordinaria no guarda relación alguna con estos hechos: solo se aplica a quienes ya vivían en España antes del 1 de enero de 2026. Quien cruzó el 30 de julio queda excluido. La única vía es la legal".

Y todo ello lo mantiene cuando el mismo Gobierno insta el reparto entre comunidades autónomas. ¿De quién, si según la nota ya han retornado casi todos?