La situación en Ceuta no mejora: del informe de la Policía contra el Gobierno a la falta de agentes y medios materiales

La situación en Ceuta no mejora. La brecha de seguridad y los problemas operativos distan de haber encontrado una solución y las organizaciones representativas de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas coinciden en el diagnóstico: la gestión del Gobierno no está siendo la adecuada. No lo fue en el gran asalto a la frontera de finales de julio y no lo está siendo ahora, pues siguen faltando medio humanos, medios materiales y protocolos claros.

El documento más demoledor sobre el mal hacer del Ejecutivo ha sido el elaborado por la Comisaría General de Extranjería de la Policía Nacional a petición de la Audiencia Nacional. En dicho documento, enviado en las últimas horas a la magistrada Ana María Tardón, la propia institución policial cuestiona duramente la gestión del Gobierno desmontando las excusas que ha ido poniendo el Gobierno y específicamente el Ministerio del Interior.

La unidad policial explica las deficiencias en la gestión de la crisis, haciendo referencia a la falta de previsión y a los problemas de coordinación durante los momentos clave del asalto a los límites fronterizos del territorio nacional. Según el análisis, los mandos operativos no dispusieron de la antelación ni de la planificación necesaria para articular la contención en la línea divisoria. Todo a ello pese a que los servicios de inteligencia habían avisado al Gobierno.

En el plano operativo, los sindicatos de la Policía Nacional como JUPOL, SUP o UFP mantienen sus críticas sobre la carga de trabajo que soportan los agentes destinados en la ciudad autónoma. Las organizaciones afirman que el volumen de incidencias diarias compromete la operativa habitual y señalan que los efectivos desplazados de refuerzo han permanecido en instalaciones con deficiencias de habitabilidad y climatización.

Los sindicatos reclaman que lleguen nuevos efectivos desde la Península, aumentando los que ya llegaron hace unas semanas, especialmente de unidades especializadas en el control de masas, como la Unidad de Intervención Especial (UIP), los conocidos como antidisturbios. Eso sí, también reclaman un aumento de plazas fijas en la ciudad, es decir, que la presencia policial aumente por el catálogo de puestos de trabajo, no por refuerzos extraordinarios.

Por parte de la Guardia Civil, las asociaciones profesionales han explicado que los refuerzos temporales llegadas desde la Península no cubren las necesidades estructurales de la Comandancia de Ceuta y han solicitado un incremento de plazas en las ciudad, especialmente en unidades como el Servicio Marítimo y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Ante la escasez de personal asignado de forma permanente, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha propuesto la articulación de patrullas conjuntas compuestas por miembros de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas. La asociación considera que esta fórmula de cooperación permitiría reforzar la vigilancia en el perímetro fronterizo y optimizar el uso de los recursos disponibles.

La gran victoria para los guardias civiles en las últimas horas es que ya tienen cifras económicas con la gratificación extraordinaria que la Dirección General pagará a todos los implicados en la crisis de Ceuta. Para todos aquellos que hayan participado en labores operativas será de 100 euros/día, mientras que para los explicados únicamente en labores burocráticas será de 45 euros/día, según informan fuentes del Instituto Armado.

Por su parte, asociaciones militares como UMT, ATME y AUME denuncian jornadas extenuantes para la tropa desplegada, desorganización en los turnos y problemas de salud que han llegado a incluir brotes de sarna todavía no curados en las instalaciones. Reprochan al Ministerio de Defensa la opacidad sobre las condiciones retributivas y de descanso de los soldados enviados a labores de apoyo perimetral.

Las organizaciones de las Fuerzas Armadas exigen revisar de inmediato el marco normativo de su intervención. Tras sufrir episodios de violencia y emboscadas en tramos delicados como Benzú, reclaman reglas de enfrentamiento claras que amparen a los militares en el uso proporcionado de la fuerza y garanticen su autoprotección cuando son objeto de agresiones con piedras u objetos contundentes.