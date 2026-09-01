Los militares denuncian falta de medios: "¿Qué somos, Fuerzas Armadas o fuerzas semiarmadas?"

El presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), Marco Antonio Gómez, ha denunciado este martes en La Noche de Cuesta, de esRadio, la falta de medios con la que los militares están afrontando su labor y ha asegurado que existen efectivos suficientes para reforzar el dispositivo si el Ministerio de Defensa da la orden.

"Los efectivos los tenemos. La cuestión es que hay que ponerlos donde hay que ponerlos y hay que articular la normativa legal para hacerlo", ha explicado Gómez durante su entrevista con Carlos Cuesta. El presidente de ATME ha recordado que las Fuerzas Armadas disponen de personal específicamente preparado para desempeñar funciones de seguridad: "Tenemos Policía Militar, Policía Aérea, Policía Naval… En Rota hay más de 3.500 militares, muchos de ellos con formación de Policía Naval, que son ya agentes de la autoridad y tienen toda la formación".

"¿Por qué no vamos a poner a nuestros compañeros, que están deseando ayudar?", se ha preguntado. Interrogado por Cuesta sobre quién tendría que tomar esa decisión, Gómez ha señalado directamente al departamento que dirige Margarita Robles: "Evidentemente, tiene que darla el Ministerio de Defensa".

El presidente de ATME ha insistido en que los militares se limitan a cumplir las instrucciones que reciben: "Nosotros somos militares, cumplimos las órdenes". Sin embargo, ha cuestionado las condiciones en las que están siendo desplegados después de conocerse que se proporciona un único fusil para cada patrulla. "¿Nosotros qué somos? Fuerzas Armadas. Y acabamos de ver, como nosotros hemos publicado y ha salido en todos los medios, que dan un fusil para cada patrulla. Pero ¿qué somos, Fuerzas Armadas o fuerzas semiarmadas?", ha criticado.

Un fusil para cuatro o cinco militares

Según ha explicado Gómez, las patrullas están compuestas habitualmente por "cuatro, cinco, seis personas", dependiendo de su configuración, mientras que solamente uno de sus integrantes dispone del fusil. Una situación que, a su juicio, traslada una enorme responsabilidad al militar encargado de portar el arma.

Precisamente, Gómez ha asegurado que esta cuestión ha sido uno de los asuntos que ATME ha trasladado este martes a Alberto Núñez Feijóo durante una reunión en la sede nacional del PP, en la calle Génova de Madrid.

"¿Qué responsabilidad estamos poniendo en nuestros militares?", ha preguntado. Gómez ha recordado que las armas forman parte de las herramientas habituales de trabajo de los miembros de las Fuerzas Armadas: "Nosotros somos Fuerzas Armadas y vamos de maniobra y todo el mundo lleva su fusil y su arma de dotación. Esto está inventado".

El presidente de ATME ha advertido especialmente de las consecuencias jurídicas que podría tener para el único militar armado de una patrulla tener que decidir cuándo existe una amenaza suficientemente grave como para utilizar su fusil. "¿Cómo es posible que una persona salga a responsabilizarse de la seguridad de cuatro compañeros?", ha planteado.

Preguntado por Cuesta sobre qué medios de defensa llevan los demás integrantes de esas patrullas, Gómez ha respondido: "Nada. Si la llevan, el chaleco. Si lo llevan". "Falta material. Es que falta material", ha insistido.

Una donación privada

La situación ha llevado a la propia Asociación de Tropa y Marinería Española a recurrir a una donación privada para proporcionar material a los militares. Gómez ha anunciado que ATME entregará tahalís a sus compañeros para que puedan portar adecuadamente sus defensas.

"Que sepan ahora mismo todos los oyentes que nuestra asociación, gracias a una donación que nos han hecho, va a llevar, para aportar a la defensa, los tahalís donde se mete la defensa", ha explicado. Según Gómez, algunos militares tienen que llevar actualmente la defensa "dentro del chaleco porque no tienen tahalí".

El material procede de un antiguo miembro de las Fuerzas Armadas que decidió ponerse en contacto con la asociación. "Ha habido una persona, un antiguo militar que salió de las Fuerzas Armadas, que, ante el dolor que tiene, se puso en contacto con nosotros y nos ha dicho que nos manda tahalís", ha relatado.

Gómez ha recordado que no es la primera vez que la asociación tiene que movilizarse para conseguir equipamiento para los militares. Durante la pandemia, ATME logró obtener caretas y guantes para entregarlos al Regimiento América 66, en Pamplona. "Nuestra asociación lo consiguió de manera totalmente altruista y se lo dimos a los militares", ha recordado.