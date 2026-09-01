Luzón rechaza los incidentes de nulidad de Ábalos y Koldo contra la sentencia del Supremo: "están abocados al fracaso"

El Fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón se ha opuesto a los incidentes de nulidad planteados por el exminsitro del Transporte José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García, tras conocerse el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo. Ábalos y Koldo se quejaron de que se habían vulnerado diferentes derechos como el derecho de defensa o la presunción de inocencia, entre otros. Ahora Luzón ha concluido que se limitan a "reproducir pretensiones ya examinadas".

El Alto Tribunal condenó a Ábalos y a Koldo a 24 y 19 años de prisión respectivamente junto al empresario vinculado a la trama, Víctor de Aldama, que gracias a su colaboración con la Fiscalía esquivó la entrada en prisión por 4 años y medio prevista en la sentencia. La sentencia concluía que los tres acusados formaban parte de una organización criminal en la que se repartían las funciones para cometer delitos de corrupción.

"En consecuencia, careciendo los incidentes suscitados por las representaciones de José Luis Ábalos Meco y de Koldo García Izaguirre de objeto propio, al limitarse a reproducir pretensiones ya examinadas y decididas en la sentencia firme cuya nulidad se solicita, procede desestimar los dos incidentes promovidos", señala el escrito de la Fiscalía fechado a 23 de julio de 2026 al que ha tenido acceso Libertad Digital.

El fiscal Luzón señala que las quejas planteadas por Ábalos y Koldo "necesariamente están abocados al fracaso y deben ser desestimados, pues desbordan claramente el objeto de este remedio". Luzón argumenta que se pretende que el Tribunal rectifique en su resolución sobre estas propuestas "basándose para ello en argumentos coincidentes con los que ya han sido motivadamente desestimados por la Sala en su sentencia".

"Examinados atentamente ambos escritos, en esencia coincidentes, se observa enseguida que se limitan a reiterar las denuncias ya expuestas a lo largo del procedimiento y a las que se ha dado respuesta en numerosas resoluciones del Magistrado Instructor, primero y, después, en el Auto de 3 de marzo de 2026, dictado tras la celebración de la audiencia preliminar", explica el Fiscal.

De esta manera, Luzón considera que "siendo en extremo generosos" se puede entender que sus últimas pretensiones hayan sido enriquecidas "con algún argumento específico o enfocada desde ciertas perspectivas complementarias, pero desde luego sin introducir ninguna petición novedosa".