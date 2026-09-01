Macarena Olona ficha por el bufete de José Antonio Cloclán tras dejar la Abogacía del Estado

La exdiputada de Vox Macarena Olona ha anunciado en sus redes sociales que pasará a formar parte del bufete de abogados de José Antonio Choclán, letrado encargado de llevar la defensa de personalidades relevantes como el empresario de la trama Koldo, Víctor de Aldama, o el cantante Julio Iglesias.

El pasado 21 de agosto Olona compartió una publicación en su cuenta de X para informar de que terminaba su etapa como abogada del Estado. "No es un adiós, eso seguro. En septiembre, nuevo rumbo, manteniendo la línea, a uno y otro lado del Atlántico", anunció la expolítica de Vox

"José Antonio Choclán Montalvo, Magistrado en excedencia, es uno de los abogados más prestigiosos de España. Desde hoy, también es mi Jefe. Me incorporo al Bufete Choclán para seguir luchando, a uno y otro lado del Atlántico. Con la Ley y el Orden", ha publicado Olona este martes en su cuenta de X acompañado de una fotografía junto al abogado.

Macarena Olona abandonó Vox en julio de 2022, un mes después de que su formación política obtuviese únicamente 14 escaños en las elecciones autonómicas andaluzas y anunció en un comunicado que "tan pronto como le sea posible dará voluntad a su vocación de servicio público como abogada del Estado".

La defensa de Aldama y Julio Iglesias

El prestigioso abogado José Antonio Cloclán consiguió que el empresario Víctor de Aldama esquivase la prisión por su participación en la trama Koldo. La sentencia del Tribunal Supremo le condenó a cuatro años pero gracias a su colaboración con la Fiscalía consiguió evitar la entrada en prisión.

Por otro lado, Cloclán también se encuentra ejerciendo la defensa de Julio Iglesias. El cantante español fue denunciado por dos de sus empleadas domésticas. La denuncia fue archivada por la falta de competencias de la Audiencia Nacional, donde se presentó. La defensa del cantante solicitó al Ministerio Público que se le devolviese la denuncia y estos se negaron. Finalmente la justicia dio la razón a Julio Iglesias y una magistrada ordenó a la Fiscalía a entregar dos datos de la denuncia aunque deberían aparecer anonimizados los datos de las denunciantes.