Margallo acusa a Marruecos de chantajear a España con "provocar invasiones"

José Manuel García-Margallo, exministro de Exteriores de España, ha estado en Es Noticia de esRadio para analizar la invasión de Ceuta un mes después de que 80.000 inmigrantes llegados desde Marruecos entrasen en la ciudad española de forma ilegal. Preguntado por si el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado claras las líneas rojas a Marruecos, el exministro ha dicho que "absolutamente no" y ha criticado que los ministros hayan calificado al régimen de Mohamed VI de "socio fiable" después de la invasión ya que, a su juicio, "eso induce a la confusión".

"Llevamos muchos años en que estamos al dictado de lo que Rabat quiera. Y ha habido dos acontecimientos muy recientes. Uno, que fue la invasión masiva de 80.000 personas en Ceuta, con pleno conocimiento, si no es con el impulso de los gobernantes de Rabat, y otra el 15 de agosto, que hicieron exactamente lo contrario. El mensaje es evitar que se produjese otra invasión. El mensaje es muy claro: o hacen lo que nosotros queremos, o abrimos la mano y habrá una invasión. Y si hacen ustedes lo que nosotros queremos, pues nosotros colaboraremos y no habrá invasión", ha explicado Margallo.

El exministro achaca esta sumisión a Marruecos a la "debilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez: "Este afán de exculpar a Marruecos coincide con las cesiones a los partidos separatistas que apoyan al Gobierno, porque es un Gobierno extraordinariamente débil, es perfectamente consciente de que esa debilidad es percibida por cualquiera que chantajea, y que están obteniendo cada vez más ventajas".

"Nos chantajean con provocar invasiones"

Este supuesto chantaje se debe a lo siguiente: "Creo que nos chantajean con provocar invasiones migratorias en Melilla y en Ceuta, que a veces es un espectáculo que difícilmente un Gobierno puede tolerar o puede aprobar. Ver cómo sus fronteras son violadas sin que haya ninguna posibilidad de reacción, ¿ustedes se imaginan si lo hubiesen hecho los británicos y se nos hubiese ocurrido mandar a los españoles al peñón de Gibraltar? ¿Cuál hubiese sido la respuesta de los británicos?", se ha planteado Margallo.

Sobre la mala gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez con decenas de países, —todo lo contrario que ha hecho Marruecos que cada vez tiene más sintonía y cercanía con Estados Unidos e Israel—, Margallo ha dicho que "si hay determinación en el Gobierno eso se puede recuperar con cierta rapidez. Es verdad que el prestigio se pierde más rápidamente de lo que se recupera la mano, pero es perfectamente posible. Se puede hacer, pero con un Gobierno que tenga muy claro cuáles son sus prioridades, cuál es el papel de España en el mundo y cuáles son nuestros aliados naturales. Y hay que volver al Magreb y volver a tejer alianzas con todos".

Preguntado por si Marruecos era conocedora de la invasión, ha afirmado rotundamente que sí y lo ha justificado diciendo que "si algo funciona bien en Marruecos son los servicios de información que controlan absolutamente a la población". "Hubo un tráfico en las redes alentando a tomar Ceuta aprovechando la sentencia del Tribunal Supremo que modificaba la disposición de la Ley de Extranjería, que decía que no se podía aplicar la devolución en frontera a las personas que hubiesen pasado a Marruecos y, por cierto, todavía no se ha corregido. Bueno, eso es obvio que se detectó por los servicios secretos. Es obvio que la migración masiva hacia el norte no puede pasar desapercibida a los servicios secretos marroquíes", ha dicho Margallo.

"Y es obvio también que los servicios secretos marroquíes informaron a los servicios españoles. Yo estoy absolutamente convencido de eso porque si a nosotros nos interesa la colaboración con ellos, a ellos les interesa la colaboración con nosotros, entre otras cosas porque en España hay un millón y medio de marroquíes y dentro de ese millón y medio hay núcleos de un cuerpo, de un movimiento islamista que es contraria a la Corona. Y los servicios secretos españoles, como es natural, vigilan lo que está ocurriendo en las mezquitas", ha añadido.

"Ellos informaron, la pregunta es por qué el Gobierno español no dijo nada. Y la siguiente pregunta es por qué si es obvio, como he intentado probar, que Marruecos lo sabía, lo ha alentado, nos ha mandado un recado muy claro —hagan ustedes buena letra, sobre todo después de haber estado en Argelia, pues si no se van a enterar de lo que vale un peine—, ¿por qué les están exculpando?".

Intentando responder dichas preguntas, Margallo ha dicho que "hay información a través de Pegasus que puede ser comprometedora para personas muy cercanas o en el Gobierno. Hay la teoría de que es un intento de contentar a los Estados Unidos y compensar estas sobrerreacciones que tiene el presidente del Gobierno para convertirse en la némesis de Donald Trump".