Pérez-Reverte, tajante: "Utilizar 'migrante' es una absoluta gilipollez"

Arturo Pérez-Reverte, escritor, periodista y académico de la Real Academia Española, ha entrado en el debate sobre la terminología utilizada para referirse a las personas que llegaron a Ceuta durante la invasión de finales de julio. El escritor respondió en X a un usuario que le preguntaba por qué actualmente se utiliza el término 'migrante', en lugar de 'inmigrante' o 'emigrante'.

La pregunta hacía referencia a la diferencia entre el uso de estos conceptos que el usuario aprendió durante su etapa escolar y el empleado actualmente al informar sobre la llegada de personas a la ciudad autónoma.

"Señor Pérez-Reverte, a lo mejor ya se lo han preguntado y estoy metiendo la pata. Yo soy de la EGB y nosotros llamábamos inmigrantes a las personas que se iban de su país sin intención de volver; ahora los llaman 'migrantes'. ¿Me enseñaron mal en el colegio o lo han cambiado?", planteó el usuario en X.

Señor @perezreverte , a lo mejor ya se lo han preguntado y estoy metiendo la pata. Yo soy de la EGB y nosotros llamábamos inmigrantes a las personas que se iban de su país sin intención de volver, ahora los llaman "migrantes". ¿Me enseñaron mal en el colegio o lo han cambiado? — Luis Tebar (@tote71) August 29, 2026

La consulta se produce en pleno debate político y social sobre la situación de las personas que permanecen en Ceuta después de la invasión registrada los días 30 y 31 de julio.

Pérez-Reverte respondió estableciendo una diferencia entre los términos. "'Inmigrante' es el que llega y 'emigrante' el que se va", señaló. A continuación, cuestionó el uso de la palabra 'migrante' para los casos a los que hacía referencia el usuario: "Utilizar 'migrante' en estos casos es una absoluta gilipollez".

"Inmigrante" es el que llega y "emigrante" el que se va. Utilizar "migrante" en estos casos es una absoluta gilipollez. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 29, 2026

"¡Muchas gracias, pensaba que o me estaba volviendo loco o me habían enseñado mal!", respondió el usuario al mensaje. Posteriormente, Pérez-Reverte volvió sobre sus palabras y reafirmó su posición. "Lo repetiré, por si anoche no quedó claro", escribió.