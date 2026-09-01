Rusia exige a Sánchez pruebas sobre Ceuta: "Cifras, fechas y nombres"

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha reclamado este martes al Gobierno español que presente pruebas sobre la supuesta implicación de Moscú en una campaña de desinformación vinculada a la crisis migratoria de Ceuta. La portavoz del Ministerio, María Zajárova, ha cuestionado las acusaciones formuladas por Pedro Sánchez y ha reclamado información que permita respaldarlas.

"Cuando hay acusaciones debe haber hechos concretos que después requieren verificación", afirmó Zajárova durante una rueda de prensa, según recoge la agencia Interfax. La portavoz añadió que "sin hechos, sin materiales respaldados con cifras, fechas y nombres, simplemente no hay nada de qué hablar".

Zajárova sostuvo que, sin información que respalde las acusaciones españolas, Rusia no puede entrar a valorar una supuesta campaña de desinformación. "Primero debe haber al menos, no necesariamente pruebas, pero sí algunas informaciones que respalden los temores o preocupaciones de la parte española", señaló.

La portavoz de Exteriores ruso añadió que, en caso contrario, las acusaciones estarían vinculadas a la agenda de unas actividades tituladas "Diálogos sobre bulos 4.0".

La portavoz rusa recordó además que existen canales oficiales para trasladar a Moscú posibles denuncias sobre ciberataques, entre ellos la Embajada de Rusia en Madrid y Naciones Unidas. "Madrid no hizo nada de esto (...) y enseguida corrió a los micrófonos para hacer declaraciones sin materiales que las apoyen", afirmó Zajárova, según RIA Nóvosti.

La respuesta a las declaraciones de Sánchez

Las palabras de Zajárova llegan después de que Pedro Sánchez afirmara este lunes, durante una entrevista en la cadena SER, que la política exterior de España podía estar detrás de movimientos de países como Rusia o Israel para tratar de desestabilizar al Gobierno mediante bulos y desinformación relacionados con la inmigración.

El presidente del Gobierno aseguró que "es evidente que si Rusia se mete a desinformar sobre esta cuestión o Israel también desinforma criticando al Gobierno de España", no sería por una preocupación sobre la inmigración, sino por las posiciones de España respecto a la guerra de Ucrania y la situación en Gaza.

Sánchez vinculó esas supuestas campañas con la política exterior que mantiene su Ejecutivo, que calificó de "valiente".

Rusia ya se pronunció sobre la crisis

Moscú ya había reaccionado a finales de julio a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. El Ministerio de Exteriores ruso calificó entonces la situación como un "colapso de la política migratoria de la Unión Europea".

El viceministro de Exteriores ruso, Alexander Gruskó, afirmó que se trataba de "una catástrofe humanitaria que nos afecta a todos", aunque añadió que también suponía un colapso de la política migratoria seguida durante años por la Unión Europea.

Gruskó manifestó entonces su confianza en que el Gobierno español encontrara una solución a la situación y cuestionó el destino de los recursos españoles. "España podría haber invertido su dinero no en Ucrania, sino en abordar su propia seguridad", afirmó.