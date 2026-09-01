Sánchez ataca al Rey por la mañana y se reúne con él por la tarde en Zarzuela

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo el lunes un despacho con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, horas después de cuestionar que no haya visitado Ceuta en sus "20 años de reinado" y tras afirmar que existen "argumentos y razones suficientes" para que el monarca visite Ceuta y Melilla "cuando se den las condiciones para ello".

Fuentes de Moncloa han precisado a Europa Press que la reunión estaba agendada desde antes del verano y que transcurrió "con la normalidad habitual", dentro de los despachos que ambos mantienen con frecuencia. Estas fuentes no han detallado los asuntos abordados durante el encuentro.

La visita a Ceuta se hará

El presidente se había pronunciado el lunes por la mañana sobre la posibilidad de que Felipe VI viaje a las dos ciudades autónomas. Sánchez afirmó que hay "argumentos y razones suficientes" para que el jefe del Estado realice finalmente esta visita y aseguró que "esa visita se hará".

Preguntado por cuándo podría producirse, el jefe del Ejecutivo respondió que será "cuando se den las condiciones para ello". Sánchez explicó que ahora corresponde al Gobierno y a la Casa Real trabajar en la coordinación del desplazamiento. El presidente también negó que el Ejecutivo haya visto con malos ojos una eventual visita del Rey a Ceuta y Melilla.

Vivas aseguró que el Rey quiere viajar

Las declaraciones de Sánchez se producen después de que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, afirmara tras su reunión con Felipe VI el pasado 6 de agosto que el monarca le había trasladado su voluntad de visitar las ciudades autónomas.

Sánchez, sin embargo, no concretó este lunes si Felipe VI le había comunicado durante su encuentro su intención de realizar el desplazamiento.

El último despacho fue en Mallorca

Felipe VI y Pedro Sánchez mantuvieron su último despacho público el 29 de julio en el Palacio de la Almudaina, en Palma de Mallorca, dentro del encuentro que ambos celebran tradicionalmente antes del parón estival.

Aunque ese despacho es el único que se hace público de forma habitual, el Rey y el presidente del Gobierno mantienen otros encuentros y contactos con frecuencia.

Los despachos entre ambos no tienen una periodicidad fija y se celebran en función de las circunstancias y de los asuntos que requieren ser abordados.