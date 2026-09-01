Vivas llama a toda España a defender Ceuta tras el asalto: "No abandonaremos"

Juan Jesús Vivas ha reivindicado la unidad de España ante la situación que atraviesa Ceuta tras la invasión de finales de julio y ha llamado a participar este miércoles 2 de septiembre en las concentraciones convocadas en todo el país con motivo del Día de Ceuta. El presidente de la ciudad autónoma ha asegurado que agosto ha sido "el mes más duro" para los ceutíes y ha advertido de que la ciudad continúa en una situación de riesgo.

"Lo que está en juego es la causa de Ceuta, que, en definitiva, es la causa de toda España, porque nuestra integridad territorial no es divisible, no es separable", ha afirmado Vivas en un mensaje dirigido a los ciudadanos.

El presidente ceutí ha definido lo ocurrido durante el último mes como "un atropello sin precedentes a nuestro territorio y a nuestra soberanía" y ha defendido que la situación afecta al conjunto de España.

"Cuando se agrede de esta forma a una parte de España, se agrede y se violenta a toda España", ha señalado. Vivas ha recordado además los vínculos históricos de la ciudad con el resto del país: "Ceuta tiene en España una historia común de siglos".

En este contexto, ha lanzado un mensaje dirigido a quienes, según sus palabras, estuvieron detrás de la entrada masiva en la ciudad: "Quienes promovieron, organizaron o consintieron el asalto a nuestra frontera deben tenerlo muy claro. Nunca abandonaremos".

Concentraciones en toda España

Vivas ha destacado que este 2 de septiembre, Día de Ceuta, tendrá un significado especial debido a las circunstancias que atraviesa la ciudad autónoma.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha llamado a realizar concentraciones a las 20:00 horas en los municipios de toda España. El presidente ceutí ha subrayado que la convocatoria no está vinculada a una opción política concreta.

"No está marcada por el color político ni por las ideologías", ha asegurado Vivas, que la ha presentado como una muestra de apoyo a una ciudad que, según ha señalado, continúa afectada por las consecuencias de la crisis.

Una ciudad desbordada

El presidente de Ceuta ha advertido de que la ciudad se encuentra "desbordada y al límite del colapso", además de atravesar una situación que ha definido como "de alto riesgo en todos los aspectos".

"Se siente amenazada y necesita el apoyo de todos los españoles", ha afirmado Vivas, que ha vinculado la defensa de Ceuta con la defensa de la integridad territorial y de los valores democráticos.

"La causa no es exclusivamente de Ceuta, es la causa de toda España, porque a todos nos incumbe la defensa de nuestro territorio y de los valores democráticos que garantizan una convivencia justa", ha añadido.

"Ceuta no se vende, Ceuta se defiende"

Vivas ha aprovechado su mensaje para agradecer las muestras de apoyo recibidas desde otros puntos de España durante el último mes. Ha asegurado que esas muestras de solidaridad han servido de "aliento y esperanza" para los ceutíes durante "un mes largo de angustia y de incertidumbre".

El presidente autonómico ha pedido que las concentraciones de este miércoles vuelvan a mostrar esa unidad y solidaridad con la ciudad.

"Ceuta se mantiene en pie y no está dispuesta a rendirse", ha proclamado Vivas antes de cerrar su mensaje con una de las frases centrales de su intervención: "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Ceuta es España y lo va a seguir siendo. Unidos somos mucho más".