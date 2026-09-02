Albares insiste en culpar a Rusia de la invasión de Ceuta y contradice el informe de la UE

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha insistido este miércoles en el papel de las redes rusas en la invasión de Ceuta, pese a que un informe del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) señala que estas redes se dedicaron a amplificar la crisis a posteriori.

Albares ha defendido esta posición a su llegada a la reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea que se celebra en Irlanda, donde también ha reclamado a los socios europeos "la misma solidaridad" con Ceuta y Melilla que España ha mostrado ante otras crisis en las fronteras del bloque.

Albares defiende el papel de las redes rusas

El jefe de la diplomacia española ha señalado que existen mensajes públicos que, a su juicio, evidencian la actividad de redes rusas durante la invasión. "Hay muchos tuits de distintas personas, algunas con tareas gubernamentales, que están disponibles y son públicos", ha indicado en declaraciones a EFE.

Albares ha citado también a su homólogo ucraniano, Andrí Sibiga, quien publicó ese mismo día un mensaje en el que detallaba, según el ministro español, que las redes rusas habían estado "muy muy activas" durante ese episodio.

Estas afirmaciones se producen después de que un informe del Servicio Europeo de Acción Exterior haya apuntado a que las redes rusas contribuyeron a amplificar la invasión después de que se produjera, una valoración que no atribuye a estas redes el mismo papel en su gestación que defiende Albares.

España reclama más solidaridad a la UE

Albares ha aprovechado la reunión de los ministros europeos para reclamar una mayor implicación de los Veintisiete con las fronteras españolas de Ceuta y Melilla. Ha defendido que las fronteras terrestres del sur de la Unión Europea tienen la misma importancia que las del este o el norte.

El ministro ha recordado que España mostró su apoyo a otros Estados miembros ante diferentes situaciones, entre ellas el uso de la migración por parte de Bielorrusia en 2021, la invasión rusa de Ucrania en 2022 y la presión migratoria sobre Italia en Lampedusa en 2023.

También ha mencionado las tensiones en torno a Groenlandia y la ayuda prestada a Alemania tras atribuir a Rusia el ataque fallido del mes pasado contra el aeropuerto de Leipzig.

Según Albares, España ha ofrecido a sus socios europeos apoyo político y solidaridad, pero también recursos, tropas, fondos y acogida de refugiados. Por ello, ha reclamado una respuesta similar cuando se trata de las fronteras exteriores españolas.

Ceuta y Melilla, en el presupuesto europeo

El ministro ha reclamado que esa solidaridad no sea únicamente política, sino también financiera, especialmente durante las negociaciones del próximo presupuesto plurianual de la Unión Europea.

Albares ha subrayado que Ceuta y Melilla son la única frontera terrestre de la Unión Europea con África y ha defendido que esta circunstancia debe tenerse en cuenta a la hora de distribuir recursos destinados a las fronteras exteriores y afrontar las presiones migratorias.

La petición se produce mientras España busca que las instituciones europeas otorguen una mayor relevancia a la situación de ambas ciudades autónomas dentro de las políticas comunitarias de protección de las fronteras exteriores.

Críticas a la desinformación

El ministro también ha advertido sobre las amenazas híbridas y la desinformación que, según ha señalado, afrontan los países europeos. En este contexto, ha lamentado que "algún Gobierno de la UE" haya contribuido a amplificar informaciones falsas relacionadas con la invasión de Ceuta, aunque no ha identificado al país al que se refería.

"No podemos permitir que la desinformación entre en nuestras sociedades guiada por gobiernos de la UE", ha afirmado.

Albares ha sostenido que existen actores externos interesados en dividir a los países europeos para debilitarlos y ha vinculado la respuesta a estas amenazas con la necesidad de mantener la unidad entre los Estados miembros. "Sin solidaridad no habrá Unión Europea", ha concluido.