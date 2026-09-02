Caso Hidrocarburos: la Fiscalía Europea acusa a Aldama y otros empresarios de desviar 27,9 millones a Portugal

La Fiscalía Europea señala a Víctor de Aldama y a otros empresarios por el desvío de 27,9 millones de euros a cuentas bancarias ubicadas en Portugal para posteriormente ser devueltas a las compañías españolas sin tener que declarar el IVA de las operaciones

En informe señala que entre 2022 y 2024 cerca de 27,9 millones de euros entraron en cuentas bancarias ubicadas en el país vecino y que con posterioridad fueron devueltas a las sociedades españolas Cnary Islands, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos y Obaiol 3000.

"Estas empresas españolas del sector de combustibles estaban utilizando empresas pantalla portuguesas para realizar supuestos pagos por suministros, sin las correspondientes declaraciones de IVA, con el objetivo de permitir que las ganancias ilícitas generadas sean devueltas a cuentas en España", recoge el informe de la Fiscalía Europea a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

La Fiscalía apunta que varios empresarios, entre los que se encuentra Víctor de Aldama, facilitaron el uso de varias empresas en Portugal para que circulasen los fondos procedentes del presunto fraude. Una de las empresas a las que se señala es a Atmosferaudaz, cuyo único accionista es el propio Víctor de Aldama.

"Atmosferaudaz posee cuatro cuentas bancarias, que pueden ser gestionadas por Víctor Gonzalo Aldama Delgado, y que, entre enero de 2022 y noviembre de 2023, recibieron un importe total de crédito de 7.427.023,00 €", especifica el informe sobre la compañía de Aldama.

Por otro lado, sobre el destino de los fondos retirados de la cuenta de esta empresa ", hay una mayor dispersión entre las entidades identificadas en los extractos, y hay cantidades considerables que no se identifican". Además, los principales beneficiaros de los fondos son empresas con sede en España.

"Las cuentas de Atmosferaudaz no revelan ninguna compra en el sector del combustible que pueda corresponder a suministros para esos clientes, ya que la cuenta se utiliza principalmente para el pago de vehículos y arrendamientos, con salidas destinadas a cuentas en España, lo que genera sospechas de que estamos tratando con un circuito para utilizar las ganancias generadas por el fraude del IVA indicado anteriormente", añade.

De igual manera, de los 27,9 millones de euros detectados, 9 millones de euros han regresado a cuentas bancarias en España, 3 millones de euros han ido a parar al Reino Unido y otros tres millones han sido repartidos en diversos países como Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania o Uruguay. Por el contrario, en Portugal quedaron 13 millones de euros y cerca de 11,8 millones han sido ya incautados en el marco de este caso.