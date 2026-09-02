Ceuta estalla contra el Gobierno: gritos de "delegado, dimisión" y abucheos a Torres y Elma Saiz

El día de Ceuta ha comenzado con mucha tensión al haber acudido representantes del Gobierno de Pedro Sánchez a la celebración. En el teatro del Revellín, los ceutíes no han perdonado al Ejecutivo de Pedro Sánchez por la invasión de más de 80.000 inmigrantes ilegales y han estallado en el acto de celebración contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, al que le han gritado "¡fuera de aquí!", "¡poca vergüenza!", "¡delegado dimisión!".

También ha habido abucheos y gritos para los ministros Ángel Víctor Torres y Elma Saiz, a los que han llamado "traidores". Todo lo contrario ha pasado con Juan Vivas, el presidenta de Ceuta, que ha sido ovacionado por el teatro.

A la finalización del acto de celebración del día de Ceuta, los tres representantes del Ejecutivo socialista han tenido que abandonar rapidamente el teatro escoltados por policías nacionales y escoltas para garantizar su seguridad.

Poco después de salir, una furgoneta que esperaba fuera recogió al delegado del Gobierno y a los dos ministros en la misma plaza para sacarlos de la protesta ante la cantidad de personas que rodeaban a los tres cargos representantes del gobierno de Pedro Sánchez.