Denuncian delegado de Gobierno de Madrid por un delito contra el derecho de reunión tras "desalentar" el apoyo a Ceuta

La Asociación Hazte Oír ha presentado una denuncia ante la sección de Instrucción de los Juzgados de Madrid ubicados en Plaza de Castilla contra el delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, por la comisión de un presunto delito contra el derecho de reunión después de haber protagonizado un encontronazo con el Ayuntamiento de Madrid por la convocatoria de una concentración en apoyo a Ceuta.

Durante la tarde de este martes, el Ayuntamiento hizo pública la negativa por parte de la Delegación del Gobierno de aprobar una "manifestación" en apoyo a Ceuta. Posteriormente, Martín Aguirre aseguró que se trataba de un "bulo" y aseguró que los madrileños podrían concentrarse en la Plaza de Cibeles. En realidad, el organismo dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez transmitió al Ayuntamiento que el acto no podría tramitarse como una concentración al amparo del derecho fundamental de reunión, según el escrito remitido por el delegado del Gobierno, aunque el Consistorio sí podrá celebrarlo como acto institucional. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha calificado este encontronazo como una forma de intentar "desalentar" la concentración en apoyo a Ceuta.

Según un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, esta actuación por parte de la Delegación del Gobierno de Martín Aguirre podría haber incurrido en supuesto delito contra el derecho de reunión y, alternativamente en un delito de prevaricación administrativa.

"La reunión comunicada era pacífica, y nadie ha sostenido lo contrario, ni el escrito de 1 de septiembre invocó peligro alguno. El escrito del denunciado, cualquiera que sea el nombre que quiera dársele, negó a esa reunión la tramitación legal, la privó de existencia jurídica como reunión del artículo 21 de la Constitución Española y solo dejó subsistir, bajo la exclusiva responsabilidad del convocante, un acto de otra naturaleza. Prohibió, pues, la reunión comunicada; y lo hizo fuera del único caso que las leyes permiten, porque el artículo 10 de la LO 9/1983 no conoce más causa de prohibición que las razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes, que jamás se invocaron", explica el escrito.

Además, la asociación señala que "hay numerosísimos antecedentes de concentraciones o manifestaciones solicitadas por personas jurídicas y nunca se les puso traba alguna por tal motivo, por lo que resulta inmotivado el cambio de criterio". Por ello, pide que un juez ordene a la Delegación del Gobierno que "remita testimonio íntegro del expediente relativo a la comunicación presentada por el Ayuntamiento de Madrid el 31 de agosto de 2026, con el escrito de respuesta de 1 de septiembre de 2026 y sus antecedentes; los informes jurídicos, notas o borradores recabados o emitidos para su elaboración, con expresión de su autor y fecha; y la relación de escritos análogos remitidos a otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid con ocasión de las concentraciones del 2 de septiembre de 2026". Todo ello, información que considera necesaria para descubrir si Martín Aguirre cometió algunos de estos delitos.

Asimismo, se pide que declare como imputado el delegado de Gobierno y como testigo el titular del Gabinete de Madrid.