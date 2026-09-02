Dos marroquíes de la invasión de Ceuta, expulsadas de España por intentar entrar en Algeciras con DNI falsos

Dos mujeres inmigrantes que se colaron en Ceuta durante la invasión del pasado 30 de julio han sido expulsadas a Marruecos después de ser condenadas por haber intentado viajar hacia Algeciras con DNI que habían sido falsificados.

Las dos mujeres, ambas marroquíes, fueron detenidas en el puerto ceutí cuando pretendían cruzar el Estrecho con dos DNI españoles que habían sido manipulados. Las mujeres fueron identificadas y detenidas por la Policía Nacional por un delito de falsificación de documento público.

La Policía Nacional determinó que los documentos habían sido alterados para facilitar su acceso ilegal a la península y que los mismos les habían sido proporcionados por las redes dedicadas al tráfico de personas, sobre todo en estos momentos con la presencia en Ceuta de miles de inmigrantes. Las dos han sido condenadas a dos años de prisión que han sido sustituidos por cinco años de expulsión del territorio nacional.

No se trata de la primera vez que inmigrantes llegados en la invasión intentan entrar ilegalmente en la península. Como ya informó Libertad Digital, hace unas semanas, una decena de inmigrantes ilegales intentaron llegar a la península en 'pateras taxi'. Sin embargo, varios agentes de la Guardia Civil de Ceuta interceptaron la embarcación de recreo con siete inmigrantes a bordo y dos presuntos patrones.