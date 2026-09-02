El cerebro en la sombra de Ferraz: la "voz grave y autoritaria" que autorizó sobornar a Carmen Pano

Aún quedan numerosas incógnitas acerca de las supuestas actividades ilícitas de las cloacas del PSOE dirigidas por Santos Cerdán y Leire Díez y una de las más relevantes es conocer la persona que supuestamente autorizó el pago del soborno a Carmen Pano con el objetivo de que esta retirase su declaración en sede judicial.

Pano declaró en sede judicial haber acudido en dos ocasiones a la sede nacional de los socialistas, ubicada en la madrileña calle de Ferraz, para dejar 90.000 euros de dinero negro en metálico que irían destinados a la financiación irregular del PSOE. Posteriormente, la empresaria imputada en el caso Hidrocarburos declaró que la abogada de Koldo García la había intentado sobornar para cambiar su declaración en sede judicial y exonerar al partido de Pedro Sánchez de haber recibido pagos a cambio de influir en la administración pública.

En esta declaración que Pano realizó ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la empresaria aseguró que "sobre dos semanas antes del 18 de febrero de 2025, desde el despacho de Leticia DE LA HOZ contactaron con ÁLVARO GALLEGO —empresario amigo de Pano conocido como el chófer porque la llevó a Ferraz— diciéndoles que querían reunirse con ÁLVARO GALLEGO y con la manifestante 'para hacerles una propuesta". Esta propuesta, trasladada en persona en la sede del despacho vendría de parte de "los de arriba", identificados dentro "del partido" y sería cambiar su declaración a cambio de un soborno. Con ello, pretendían "salvar el culo" al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García; y descargar toda la responsabilidad de la trama Koldo en el empresario Víctor de Aldama. De la Hoz los habría citado más adelante para que tuvieran tiempo de pensar qué querían a cambio de retirar la declaración.

"Tras preguntarle Leticia DE LA HOZ si ya habían pensado que querían a cambio del "favor", la manifestante les dijo que sí, que ella lo que necesitaba era pagar su casa y la boda de su hija Leonor María GONZÁLEZ PANO, todo ello porque no tenía ingresos. Leticia DE LA HOZ preguntó 'cuanto sería eso' y la manifestante le explicó que querría 25.000 euros para 'la boda de Leonor' y entre 2.500 y 2.800 euros para el alquiler mensual de su casa. Por su parte, ÁLVARO GALLEGO añadió que el querría 15.000 euros para la compra de un coche", explica el documento de testificales de la UCO al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Es en este escenario cuando aparece la figura de una persona con "voz grave y autoritaria" que tendría que darle autorización para ello:

Leticia DE LA HOZ salió de la sala grande de juntas. A los 5 o 10 minutos regresó con un teléfono en manos libres mientras conversaba con un hombre mientras les hacía el gesto de que se mantuvieran callados. Hablando con el interlocutor, Leticia DE LA HOZ y en presencia de ambos, le dijo a éste que ella, Leticia, si les creía (a la manifestante y a ÁLVARO GALLEGO), que sabía que lo que se había publicado en los términos en los que se había publicado era cierto y que también tuvieran en cuenta "todo" porque también estaba el tema del "chalet de La Alcaidesa", y que por lo tanto, le dijo a su interlocutor que aceptara lo que querían. […] Una vez que el interlocutor de Leticia DE LA HOZ aceptó a las pretensiones económicas, Leticia DE LA HOZ fijó una nueva reunión para el día siguiente en la que fijarían los términos del acuerdo alcanzado.

Más adelante en su declaración, Pano transmitió las características de la persona que se encontraba al otro lado del teléfono: "únicamente pues aportar que era la voz de un varón adulto, muy grave y autoritaria, que podría reconocer si volviera a escucharla".