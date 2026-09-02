El director de la Policía desacredita el informe sobre Ceuta y niega tanto el preaviso como la implicación de Marruecos

El Gobierno sigue con su línea de retorcer la realidad de lo acontecido en las últimas semanas en Ceuta hasta límite insospechados. Especialmente después de que en las últimas horas la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional haya entregado un informe a la Audiencia Nacional en el que se culpa a Marruecos del asalto sobre el perímetro fronterizo de la ciudad y delata que el Gobierno tenía información de lo que iba a suceder.

La primera reacción del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha sido enviar una carta a su subordinado y hombre de confianza, el director general de la Policía Nacional, Pedro Pardo Piqueras, en la que le exigía que le informase sobre el informe entregado a la jueza María Tardón, sobre por qué en el mismo se hablaba de un aviso sobre la invasión del que él supuestamente no sabía nada y de los datos relativos a la participación marroquí.

Apenas unas horas después de la carta enviada por el ministro al responsable político de la Policía ha llegado la misiva de respuesta. En la misma, según han informado fuentes del Ministerio del Interior, el que fuera mano derecha de José Bono explica a su actual jefe que "en ningún caso se afirma que las autoridades marroquíes hayan instigado o colaborado" en la presión migratoria. Infravalora el informe para quitarle importancia a lo que dice.

Pardo Piqueras dice en su escrito que el documento policial "se limita a recoger impresiones sobre el terreno e hipótesis de trabajo" redactadas por los agentes intervinientes. Asimismo, insiste en que las menciones a la inacción del país vecino "no constituyen una conclusión formal de la Policía Nacional", desmarcando así a la cúpula directiva del contenido del dossier y restando validez ejecutiva a las consideraciones remitidas al juzgado.

Respecto al conocimiento anticipado de la crisis por parte de las instituciones, el responsable policial se muestra categórico negando la mayor en su contestación al titular de Interior. Dice que "no consta en los registros oficiales ningún aviso previo ni alerta de inteligencia" que permitiera prever la dimensión del asalto.

En otro de los pasajes clave remitidos a Marlaska, Pardo Piqueras resalta que "la comunicación con los servicios policiales del país vecino fue constante dentro de los cauces habituales" y sostiene que los canales diplomáticos y de seguridad se mantuvieron operativos en todo momento, intentando así mitigar el impacto político y diplomático del informe judicial que ponía en entredicho la cooperación transfronteriza en materia de migración.

Finalmente, el mandatario asegura que el informe remitido a la Audiencia Nacional "carece de carácter vinculante para determinar responsabilidades geopolíticas". En este sentido, subraya que las valoraciones contenidas respondían exclusivamente a "un análisis preliminar sin el contraste exhaustivo de los servicios centrales".