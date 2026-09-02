La Casa Real ha publicado este miércoles un mensaje con motivo del Día de Ceuta en el que asegura que la Corona está con la Ciudad Autónoma y defiende la necesidad de la "unidad" y la "convivencia".

"Hoy, 2 de septiembre, es el Día de Ceuta. La Corona y todos, con nuestra ciudad. Unidad, convivencia y futuro", reza el escueto mensaje publicado en redes sociales por Zarzuela, acompañado por una foto en la que se muestran las banderas de la Ciudad Autónoma, de España y de la UE. Con ello, el Rey viene a recordar que Ceuta, al igual que Melilla, no solo son ciudades españolas, sino también europeas, y también aprovecha, en el día en que hay convocadas concentraciones en todo el país en apoyo a los ceutíes, para expresar el respaldo de los Reyes.

El mensaje llega en pleno debate sobre una futura visita de Felipe VI a Ceuta -que también se extendería a Melilla-, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostuviera este lunes que hay "razones suficientes" para que el monarca se desplace a dicha Ciudad Autónoma, que no ha visitado hasta la fecha, y que recibió por única vez en democracia a Juan Carlos I y Sofía en noviembre de 2007.

Hoy, 2 de septiembre, es el Día de Ceuta. La Corona y todos, con nuestra ciudad. Unidad, convivencia y futuro. pic.twitter.com/UEFJ4hSCQ1 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) September 2, 2026

Desde el Gobierno han asegurado que la visita "se hará", si bien no han querido concretar fechas, mientras que Zarzuela no se ha querido pronunciar por el momento. El Rey recibió el pasado 6 de agosto en Marivent (Palma) al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien aseguró que este le había trasladado su deseo de poder visitar la Ciudad Autónoma tras la crisis desatada por la entrada masiva de más de 70.000 migrantes a finales de julio.

Según informó entonces Zarzuela, Felipe VI siguió "con gran preocupación e indignación los graves acontecimientos en Ceuta" y consideraba "necesario adoptar todas aquellas medidas que transmitan de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España" con vistas a evitar que estos hechos "vuelvan a repetirse".

Este mensaje es excepcional y muy significativo, ya que la Casa Real no suele felicitar a ninguna comunidad por su día. De hecho, no se encuentran precedentes comparables para esta felicitación de Ceuta en la que el rey Felipe VI ha mandado todo su apoyo a la ciudad invadida por Marruecos.