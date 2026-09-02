El Supremo admite a trámite otro recurso por la Ley de Nietos y pide a la JEC el procemiento de las altas en el CERA

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha admitido a trámite otro recurso contra la Ley de Nietos otorgando a la Junta Electoral Central (JEC) un plazo de cinco días para que dé cuenta del expediente administrativo que recoge el procedimiento de las altas en el Censo Electoral de Residentes en el Extranjero, conocido como Voto CERA.

La Ley de Nietos fue impulsada en el año 2022 por el Ministerio de Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres, lo que ahora ha generado hasta dos denuncias interpuestas ante la Junta Electoral Central (JEC) por estar supuestamente manipulando el censo electoral por medio del voto CERA; es decir, el voto extranjero. La ley permitirá votar a nietos de españoles que no hayan pisado España. La mayoría de estas personas residen en países como México, Cuba o Argentina. El partido ha interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo para paralizar de forma urgente las altas en el CERA. El Supremo ya admitió a trámite otro recurso del partido Iustitia Europa, por el que citó a la Junta Electoral Central a una comparecencia fechada en el lunes 7 de septiembre.

"Reclámese a la JUNTA ELECTORAL CENTRAL el expediente administrativo para su remisión a esta Sala en el plazo máximo de CINCO DÍAS, con apercibimiento de cuanto se establece en el artículo 48 LJCA, acompañado de los informes que la autoridad recurrida considere procedentes como fundamento del acto impugnado, y requiérase a la Administración para que comunique la remisión del expediente a todos los que aparezcan como interesados en el mismo, acompañando copia del escrito de interposición y emplazándoles para que comparezcan ante esta Sala en el plazo de cinco días", explica la diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

No es la única decisión que ha adoptado el Supremo en torno a la Ley de Nietos, ya que el Alto Tribunal también ha aceptado que el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños y el Instituto Nacional de Estadística, en el que se enmarca la JEC organizativamente, se personen como codemandados bajo el paraguas de la defensa realizada por la Abogacía del Estado. De esta forma, el Gobierno pretende poder realizar una defensa más sólida de la norma en la vista programada para el próximo lunes.