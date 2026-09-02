Ester Muñoz llama a salir en defensa de Ceuta: "El Gobierno ha decidido defender a quien nos ha invadido"

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez de haber permitido conscientemente la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta pese a disponer previamente de información que advertía de lo que podía suceder. En una entrevista en Es la Mañana de Federico, de esRadio, la dirigente popular ha asegurado que el informe elaborado por la Policía Nacional y remitido a la Audiencia Nacional supone un punto de inflexión sobre la actuación del Ejecutivo durante la crisis.

"Lo que hemos conocido desde ayer es que hubo una decisión de no hacer nada", ha afirmado Muñoz, quien ha sostenido que el Gobierno "tenía la información" y que "conscientemente y dolosamente decidieron no hacer nada". A su juicio, el Ejecutivo no sólo habría fallado en la respuesta a la crisis, sino que posteriormente habría estado "protegiendo permanentemente al país que decidió invadir España".

"Había cinco agentes de la Guardia Civil"

Muñoz ha puesto el foco en los medios disponibles en la frontera en los momentos previos a la entrada masiva. Según ha explicado, "el día 30 en la frontera y en la valla y en la verja había cinco agentes de la Guardia Civil", pese a que desde hacía una semana existían informes del CNI y de la Policía Nacional y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, había alertado de un incremento de las entradas.

La portavoz popular ha recordado además la existencia de varios documentos oficiales elaborados desde 2021 que advertían de la utilización de la inmigración como instrumento de "guerra híbrida" por parte de terceros países y de la necesidad de reforzar las fronteras de Ceuta y Melilla.

En este sentido, ha citado la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 y la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima de 2024, además del Plan Anual de Seguridad Nacional aprobado este año. "¿Cómo es posible que en julio hubiera cinco agentes de la Guardia Civil y cuatro buceadores? Si no es que quieres que pase lo que ha pasado", ha señalado.

"Es evidente que tienen algo del Gobierno"

Preguntada por los motivos que podrían explicar la actitud del Ejecutivo hacia Marruecos, Muñoz ha vinculado la cuestión con las incógnitas que, según el PP, continúan existiendo alrededor del caso Pegasus y del cambio de posición de España respecto al Sáhara Occidental.

"Es evidente que tienen algo del Gobierno o de sus miembros. Es evidente, porque si no es inexplicable", ha afirmado. La dirigente popular ha acusado a Sánchez de haber optado por proteger a su Ejecutivo frente a aquello que Marruecos pudiera conocer: "Pedro Sánchez ha decidido que su Gobierno se protege a sí mismo, aunque invadan España, aunque tengan que hacer brazos caídos, aunque tengan la información".

Muñoz ha planteado además dos escenarios sobre la información de la que disponía el Ejecutivo. "Si hoy tú no sabías nada, el Gobierno tiene que dimitir porque son unos incompetentes. Y si estás intentando poner en la picota a la Policía Nacional porque hacen lo que le ha encargado un juez y te está dejando mal, tienes que dimitir", ha sentenciado.

La portavoz del PP también ha defendido la necesidad de mantener unas relaciones "inteligentes" con Marruecos, pero ha reclamado firmeza y reciprocidad. "Lo que no puede ser es que España esté chantajeada permanentemente por Marruecos", ha señalado.

Según su interpretación del informe policial, la entrada se habría desarrollado en distintas fases "meditadas y organizadas". Muñoz ha explicado que en una primera oleada habrían entrado varones de entre 15 y 45 años con neopreno para sorprender a los agentes desplegados en la frontera. Una segunda fase contemplaba, en caso de reacción española, la llegada de mujeres y niños, seguida posteriormente de una tercera oleada.

"Estaba planeado", ha afirmado antes de asegurar que el informe de la Policía Nacional remitido a la Audiencia Nacional identifica "con nombres y apellidos a gendarmes de Marruecos" que habrían estado "infiltrados, dando órdenes, controlando".

Apoyo a la Policía Nacional

Muñoz también ha acusado al Gobierno de haber iniciado una estrategia para responsabilizar a la Policía Nacional después de conocerse el contenido del informe. "El Gobierno ya ha iniciado la fase de echar la culpa a la Policía Nacional", ha asegurado.

La portavoz popular ha enviado un "mensaje de apoyo" a los agentes y ha defendido que la Policía "ha hecho un informe que le ha encargado una juez de la Audiencia Nacional". "Han hecho su trabajo con honor, pero también con lealtad al Estado que han jurado defender", ha añadido, antes de comparar la situación con los ataques que, a su juicio, sufrió la UCO cuando sus investigaciones comenzaron a afectar al Ejecutivo.

Muñoz ha insistido en que hasta ahora el PP atribuía lo ocurrido a una "incompetencia manifiesta" del Gobierno, pero considera que el informe policial cambia la naturaleza de las acusaciones. "Hoy sabemos que no ha sido por incompetencia. Hoy sabemos que ha sido planeado el no hacerlo", ha afirmado.

Por último, la portavoz parlamentaria ha llamado a los ciudadanos a acudir a las concentraciones convocadas en apoyo a Ceuta. "Hoy ya no es importante ir a las concentraciones, es que es urgente que la nación, que es el pueblo español, con independencia de lo que vote, de lo que piense, estemos todos concentrados apoyando a nuestros compatriotas en Ceuta".