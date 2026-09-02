Indignación en el TC: Conde-Pumpido anticipa la amnistía total a Puigdemont por el 1-O antes de la deliberación

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha anticipado la amnistía total al expresidente catalán Carles Puigdemont por el golpe del 1-O antes de la deliberación de la sentencia.

El Constitucional comenzará a deliberar sobre los recursos de amparo presentados por los golpistas contra la sentencia del Tribunal Supremo el próximo 22 de septiembre. Todo ello, después de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) amparase el pasado mes de julio la Ley de Amnistía del 1-O aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El primer recurso que se estudiará en el TC es el del exconsejero catalán Jordi Turull. En una entrevista en RNE, Conde-Pumpido afirmaba este lunes abiertamente que el TC establecerá una doctrina tras fallar sobre los recursos presentados por los golpistas "en septiembre o en octubre" y que entonces se entenderá que su decisión "ya es vinculante" para el Supremo. A continuación, añadía que Puigdemont sería amnistiado antes de final de año.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital consideran "un auténtico escándalo que el presidente del TC anticipe la resolución de las sentencias sobre los recursos presentados por los golpistas del 1-O, antes de que el Pleno del Tribunal de Garantías haya comenzado su deliberación. Es una falta de respeto para todos los magistrados, incluyendo izquierdistas y conservadores".

"El presidente del TC ha anticipado públicamente el fallo sin esperar a que el ponente de la sentencia de Turull, el magistrado conservador José María Macías, presente su propuesta de estimar o desestimar el recurso del exconsejero catalán ante el Pleno. Conde-Pumpido intenta así condicionar y presionar a los magistrados antes de que comiencen las deliberaciones", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "no se puede normalizar que un magistrado anticipe públicamente el sentido de una sentencia antes de ser dictada, se están vulnerando todos los principios y normas más elementales de la justicia de forma flagrante en el Constitucional de manos de Conde-Pumpido".

"El presidente del TC se ha convertido en un agente electoral del sanchismo y quiere contentar a Junts y ERC en los próximos meses para beneficiar al presidente del Gobierno Pedro Sánchez antes de que se celebren las próximas elecciones generales de 2027", concluyen.

Recordamos que la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló la Ley de Amnistía del 1-O al establecer en dos sentencias vinculantes que la norma no choca con el Derecho de la Unión Europea, ni afecta a los intereses económicos de la Unión. La Justicia europea respondía así a dos de las cuatro cuestiones prejudiciales que los tribunales españoles enviaron a Luxemburgo por sus dudas sobre la compatibilidad de la ley con las reglas de la UE.

El presidente del TJUE, honoris causa por la Autónoma de Barcelona

Tal y como desveló este diario, el presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el jurista belga Koen Lenaerts, fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) antes de avalar la Ley de Amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el golpe del 1-O. El propio Koen Lenaerts participó en las deliberaciones de la sentencia, siendo uno de los 15 magistrados que integran la Gran Sala del TJUE. Además, leyó personalmente la propia resolución.

Koen Lenaerts, presidente del TJUE y profesor de la Universidad Católica de Lovaina, fue investido doctor honoris causa por el Consejo de Gobierno de la UAB, a propuesta de la Facultad de Derecho. La investidura se llevó a cabo el 7 de julio del año pasado en una ceremonia celebrada en la sala del Rectorado de la UAB, bajo el apadrinamiento de Gregori Garzón, catedrático de derecho internacional público y titular de la Cátedra Jean Monnet ad personam de Derecho de la UE. La UAB justificó el nombramiento de Lenaerts para rendir homenaje a "su actividad jurisdiccional, su contribución doctrinal y su compromiso con una Europa más justa, más solidaria y más comprometida con sus valores y con un futuro de paz y estabilidad, sirviendo como modelo al resto del mundo".

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