El informe policial de Ceuta: agentes "no uniformados" de Marruecos coordinaron la invasión de Ceuta

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) ha remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón el informe relacionado con la invasión de la ciudad de Ceuta el pasado 30 y 31 de julio por parte de más de 70.000 inmigrantes provenientes de territorio marroquí. En el informe se destaca que la entrada no se podría haber realizado sin "una planificación previa".

La Audiencia Nacional ordenó el pasado mes la apertura de diligencias previas por este asunto después de recibir una denuncia de Iustitia Europa. La titular del Tribunal Central de Instancia Plaza Número 3 pidió a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF CENTRAL) que elaborasen un informe en el que detallasen si se estos acontecimientos se trataban de una "acción concertada".

En uno de los apartados del documento, al que ha tenido acceso Libertad Digital, se hace referencia a los "Organizadores del Flujo de Personas sobre el Terreno". Según el CENIF la entrada masiva de marroquíes en territorio español no se puede entender sin "una planificación previa" y la existencia de un "componente de coordinación y monitorización sobre el terreno".

Por otro lado, gracias a los documentos gráficos con los que han trabajado los agentes, la Policía ha detectado a dos tipos de personas encargadas de estas funciones: Fuerzas de Seguridad de Marruecos (uniformados) y "agentes dinamizadores sobre el terreno" (no uniformados).

Sobre los primeros, el CENIF señala que en la principal ruta hacia el Espigón de El Tarajal se han compartido imágenes en las que miembros uniformados de las Fuerzas de Seguridad marroquíes "dan indicaciones a las personas que cruzan irregularmente la frontera para superar obstáculos y organizan el acceso a la zona de vehículos de gran tonelaje con gran cantidad de inmigrantes".

Por otro lado, la policía tambien ha detectado a personas "con un comportamiento que no encaja con la dinámica de comportamiento de la masa que realiza la entrada/salida de territorio español" y que no portaban ningún uniforme. El CENIF describe a estos perfiles cómo varones de entre 30 y 50 años, con complexión atlética o fuerte y pelo corto.

Además, su comportamiento destaca porque "incluye una conducta atenta al entorno, que transmite aplomo, centralidad, diferenciación, liderazgo". Estas personas se apartan de las vías de paso, observan a los grupos y arengan a la gente a seguir caminando. De igual manera, se les ha visto "grabando el discurrir de la masa de personas o manteniendo conversaciones permanentemente por el teléfono móvil como si registrasen o monitorizasen el acontecimiento".

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