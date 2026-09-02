Las impactantes imágenes del informe policial que señala a Marruecos por la invasión de Ceuta
Libertad Digital ha tenido acceso al informe policial con varias imágenes de la invasión organizada de este verano.
Entrada Masiva
El día 30 de julio de 2026 se produce una entrada masiva de inmigrantes irregulares a la Ciudad Autónoma de Ceuta a través de la zona fronteriza del Espigón de El Tarajat y sus aledaños, limítrofe con la localidad marroquí de Castillejos (Fnideq).
Playa de El Tarajal
Tras rodear el espigón llegan a una zona restringida de la Playa de El Tarajal, ya en territorio español, desde donde son conducidos a un "patio" delimitado por un pequeño muro donde permanecen bajo custodia de agentes de Guardia Civil
Mensaje: se ha abierto la frontera
Es a partir de la apertura de esa puerta, cuando la entrada resulta más accesible y se extiende el mensaje de que se ha abierto la frontera.
Muerte por ahogamiento de un elevado número de personas
Las cifras oficiales establecen la recuperación de 82 cadáveres en aguas españolas vinculados directamente a la entrada masiva del día 30-J1, mientras Marruecos ha reconocido oficialmente la contabilización de 14 personas fallecidas.
Llegadas diarias a nado
La movilización multitudinaria del 30-J viene precedida por una situación sostenida y creciente de incremento de las entradas a la NACIONALImagen obtenida a las 1 7.07 horas dei día 30/07/2026 Ciudad Autónoma de Ceuta, especialmente por medio de la modalidad "a nado" en el Espigón de El Tarajal.
La nacionalidad predominante es marroquí
La nacionalidad predominante es marroquí, constituyendo la práctica totalidad de los cruces en esta etapa (en base a las entradas contabilizadas a nado en los días anteriores y primeras horas del día 30, se puede estimar un porcentaje entre el 95 y 98% de marroquíes).
2ª Oleada
2ª Oleada (desde las 11.00 horas hasta las 22.00 horas del día 30 de julio).
Diversidad de edades
Personas de hasta 40 años de edad, grupos familiares completos y niños de corta edad (estimado entre un 18 y un 25% del total).
Sin equipamiento específico
En su mayoría van vestidos con ropa deportiva y chancletas, sin equipamiento específico como neopreno o aletas
Voluntad, previa o sobrevenida, de permanecer en España
Aproximadamente a entre un 5 y un 10% de los que entran y que son los que realmente tienen la voluntad, previa o sobrevenida, de permanecer en España
Sensación de impunidad
En todos los casos, se aprecia que actúan con relativa calma (no hay atropellos, tapones de gente, etc.), transmitiendo cierta sensación de impunidad
Un patrón
El patrón de comportamiento incluye una conducta atenta al entorno, que transmite aplomo, centralidad, diferenciación, liderazgo, etc. respecto a la masa de personas que les rodea
Vestimenta
Chancletas que lleva la mayoría de la gente y en muchos casos llevando consigo mochilas, riñoneras o pequeños bolsos de mano.
Muestran actitudes de control y liderazgo
En algunos casos se les ha detectado impartiendo instrucciones al personal uniformado desplegado sobre el entorno. Todos ellos muestran actitudes de control, liderazgo y dirección de la situación frente a las personas que les rodean