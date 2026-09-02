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España

Las impactantes imágenes del informe policial que señala a Marruecos por la invasión de Ceuta

Libertad Digital ha tenido acceso al informe policial con varias imágenes de la invasión organizada de este verano.

Libertad Digital
Entrada Masiva
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Entrada Masiva

El día 30 de julio de 2026 se produce una entrada masiva de inmigrantes irregulares a la Ciudad Autónoma de Ceuta a través de la zona fronteriza del Espigón de El Tarajat y sus aledaños, limítrofe con la localidad marroquí de Castillejos (Fnideq).

Playa de El Tarajal
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Playa de El Tarajal

Tras rodear el espigón llegan a una zona restringida de la Playa de El Tarajal, ya en territorio español, desde donde son conducidos a un "patio" delimitado por un pequeño muro donde permanecen bajo custodia de agentes de Guardia Civil

Mensaje: se ha abierto la frontera
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Mensaje: se ha abierto la frontera

Es a partir de la apertura de esa puerta, cuando la entrada resulta más accesible y se extiende el mensaje de que se ha abierto la frontera.

Muerte por ahogamiento de un elevado número de personas
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Muerte por ahogamiento de un elevado número de personas

Las cifras oficiales establecen la recuperación de 82 cadáveres en aguas españolas vinculados directamente a la entrada masiva del día 30-J1, mientras Marruecos ha reconocido oficialmente la contabilización de 14 personas fallecidas.

Llegadas diarias a nado
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Llegadas diarias a nado

La movilización multitudinaria del 30-J viene precedida por una situación sostenida y creciente de incremento de las entradas a la NACIONALImagen obtenida a las 1 7.07 horas dei día 30/07/2026 Ciudad Autónoma de Ceuta, especialmente por medio de la modalidad "a nado" en el Espigón de El Tarajal.

La nacionalidad predominante es marroquí
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La nacionalidad predominante es marroquí

La nacionalidad predominante es marroquí, constituyendo la práctica totalidad de los cruces en esta etapa (en base a las entradas contabilizadas a nado en los días anteriores y primeras horas del día 30, se puede estimar un porcentaje entre el 95 y 98% de marroquíes).

2ª Oleada
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2ª Oleada

2ª Oleada (desde las 11.00 horas hasta las 22.00 horas del día 30 de julio). 

Diversidad de edades
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Diversidad de edades

Personas de hasta 40 años de edad, grupos familiares completos y niños de corta edad (estimado entre un 18 y un 25% del total).

Sin equipamiento específico
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Sin equipamiento específico

En su mayoría van vestidos con ropa deportiva y chancletas, sin equipamiento específico como neopreno o aletas

Voluntad, previa o sobrevenida, de permanecer en España
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Voluntad, previa o sobrevenida, de permanecer en España

Aproximadamente a entre un 5 y un 10% de los que entran y que son los que realmente tienen la voluntad, previa o sobrevenida, de permanecer en España

Sensación de impunidad
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Sensación de impunidad

En todos los casos, se aprecia que actúan con relativa calma (no hay atropellos, tapones de gente, etc.), transmitiendo cierta sensación de impunidad

Un patrón
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Un patrón

El patrón de comportamiento incluye una conducta atenta al entorno, que transmite aplomo, centralidad, diferenciación, liderazgo, etc. respecto a la masa de personas que les rodea

Vestimenta
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Vestimenta

Chancletas que lleva la mayoría de la gente y en muchos casos llevando consigo mochilas, riñoneras o pequeños bolsos de mano. 

Muestran actitudes de control y liderazgo
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Muestran actitudes de control y liderazgo

En algunos casos se les ha detectado impartiendo instrucciones al personal uniformado desplegado sobre el entorno. Todos ellos muestran actitudes de control, liderazgo y dirección de la situación frente a las personas que les rodean

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