Las impactantes imágenes del informe policial que señala a Marruecos por la invasión de Ceuta

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Llegadas diarias a nado

La movilización multitudinaria del 30-J viene precedida por una situación sostenida y creciente de incremento de las entradas a la NACIONALImagen obtenida a las 1 7.07 horas dei día 30/07/2026 Ciudad Autónoma de Ceuta, especialmente por medio de la modalidad "a nado" en el Espigón de El Tarajal.