Marlaska usa al director de la Policía para lanzar una campaña de descrédito contra el informe que señala a Marruecos

El informe policial entregado por la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional a la Audiencia Nacional sobre el asalto masivo a Ceuta a finales del pasado mes de julio ha provocado una auténtica tormenta en el Ministerio del Interior. En primer lugar, porque su contenido no estaba controlado por las altas esferas políticas. En segundo, porque señala a Marruecos y deja en evidencia que el Gobierno estaba avisado de lo que iba a pasar.

La primera reacción del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha sido enviar una carta a su subordinado y hombre de confianza, el director general de la Policía Nacional, Pedro Pardo Piqueras, en la que le exigía que le informase sobre el informe entregado a la jueza María Tardón, sobre por qué en el mismo se hablaba de un aviso sobre la invasión del que él supuestamente no sabía nada y de los datos relativos a la participación marroquí.

Ha sido el primer paso para lanzar una campaña desde todos los frentes con el objetivo de desprestigiar el informe policial, restarle cualquier tipo de validez ante la opinión pública, y evitar así que cale en la opinión pública que el Gobierno tenía información previa y no actuó como debía actuar, y que el asalto masivo a la ciudad ha sido un ataque híbrido de Marruecos ante el que el Gobierno no piensa hacer absolutamente nada.

En esa línea ha ido la respuesta del director general de la Policía al ministro. "No existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta", ha mantenido. "Respecto al aviso que la CENIF remitió el 29 de julio a los puestos fronterizos, se trató de una alerta de riesgo frecuente que no incluyó alusión alguna a una posible entrada masiva", ha añadido.

Del mismo modo, liberaba de toda responsabilidad tanto a sí mismo como al propio Marlaska por no conocer el contenido del informe: "la juez de la Audiencia Nacional que instruye el proceso penal dio órdenes a los investigadores de no facilitar a sus superiores información alguna sobre la elaboración y contenido de dicho informe, por lo que el director general de la Policía no tuvo conocimiento previo del mismo".

Pero los ataques para desacreditar el informe no han quedado ahí. Interior ha filtrado horas después las comunicaciones entre el propio Pardo Piqueras y la Dirección Adjunta Operativa (DAO), que dirige el comisario principal José Luis Santafé, así como las conversaciones de la oficina orgánica clave de la Policía Nacional con el comisario general de Información, Javier Antonio Susin, y el comisario general de Extranjería y Fronteras, Julián Ávila.

Desde Información decían que "no se ha emitido informe alguno atribuyendo la autoría del asalto a ningún gobierno, servicio o persona, ya que, hasta la fecha, se desconoce la autoría intelectual de dicho asalto". Desde Extranjería que "no existe informe anterior alguno de esta Comisaría General, excepto el informe emitido por el CENIF de fecha 29 de julio, y otros informes de análisis de riesgos emitidos con posterioridad".

De este modo, han filtrado que la conclusión facilitada por el DAO Santafé a Pardo Piqueras era que "no permiten establecer la implicación de ningún gobierno, servicio, agencia o persona, desconociéndose en este momento la autoría intelectual de dicha entrada masiva de los días 30 y 31 de agosto de 2026". Es decir, que la conclusión de la cúpula policial es la misma que mantenía Marlaska durante semanas, que no se puede culpar a Marruecos.

Pero la campaña de descrédito contra el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) no ha quedado ahí. Desde el Ministerio del Interior se ha distribuido un dossier sin encabezados ni firmas que puedan dar a conocer quién ha realizado el documento en que se exponen ocho puntos con los que se intenta desacreditar el informe entregado por estos agentes a la juez de la Audiencia Nacional.

Entre esos ocho puntos figura que el CENIF no tiene consideración de unidad de investigación, que no tiene consideración de Policía Judicial, que no dispone de personal desplegados en Marruecos, que es inusual que desarrollo actividades bajo mando judicial, o que "las conclusiones del informe se basan en la recopilación y análisis de datos obtenidos en el seguimiento de la actividad de diferentes aplicaciones de mensajería y redes sociales".