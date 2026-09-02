El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha denegado una petición de la letrada Leticia de la Hoz en el marco del caso en el que investiga las cloacas del PSOE para incluir unas declaraciones de Víctor de Aldama en las que desmentía a Carmen Pano sobre que esta llevó 90.000 euros de dinero en efectivo a Ferraz.

La empresaria Carmen Pano declaró como imputada en el caso Hidrocarburos que había llevado dos entregas de 45.000 euros a la sede nacional de los socialistas con el objetivo de que sirvieran como pago a cambio de favores desde dentro de la Administración Pública. El empresario Víctor de Aldama, preguntado por este hecho —Pano dijo que el dinero que entregó se lo había trasladado Aldama— también en el marco de Hidrocarburos, aseguró al juez que Pano mentía y que no le había hecho entrega de los 90.000 euros para que los llevara a Ferraz. La abogada de Koldo García pidió incluir esto último en la causa de las cloacas del PSOE para desacreditar a Pano, ya que De la Hoz se encuentra imputada por haber participado en un supuesto soborno a Pano orquestado por el partido que lidera Pedro Sánchez para que la empresaria se desdijera y cambiase su declaración en Hidrocarburos.

"No ha lugar a la práctica de las diligencias solicitadas por la Procuradora Doña Pilar Concepción Moraleda Valenzuela en nombre y representación de la investigada Doña Leticia de la Hoz Calvo", explica el auto del magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional. El juez defiende que la causa de las cloacas investiga si Leticia de la Hoz participó en el soborno para que Pano cambiase su declaración y que no tiene nada que ver si la declaración de Pano era cierta. Es decir, la causa no investigará si Pano dijo la verdad en la causa de Hidrocarburos, tan solo si las cloacas socialistas intentaron sobornarla para que se desdijera.

"Al efecto, por lo que se refiere a la declaración de D. VÍCTOR DE ALDAMA y la unión del testimonio solicitado, no se comprende la motivación, pues los hechos investigados respecto de la Sra. DE LA HOZ se ciñen al concreto hecho de si la misma ofreció una elevada cantidad de dinero a CARMEN PANO y ALVARO GALLEGO para que estos modificaran su testimonio en otros Procedimientos. Pero en esta causa no cabe abrir el debate sobre la veracidad de dichas declaraciones, sino que debe ventilarse en aquel en el que se prestaron. Este juzgado no puede convertirse en una vía paralela de discusión o prueba sobre esas cuestiones", ahonda.

Además, el juez recibe el ofrecimiento que Álvaro Gallego, empresario amigo de Pano que la llevó a Ferraz en el coche que presuntamente también fue sujeto del intento de soborno, que dijo poder aportar mensajes y algunas otras pruebas que demostrarían el intento de soborno por parte de la cloaca del PSOE. "Habiendo prestado su voluntad de aportarlos a la causa, procede acceder a la petición de la Fiscalía de requerir al SR. GALLEGO para que aporte a la causa los WhatsApp o cualquier otro soporte documental que obre en su poder y que pueda servir para determinar la fecha en la que se celebraron las reuniones entre los citados testigos y la SRA. DE LA HOZ, y, en su caso, el contenido a tratar en las mismas", esgrime el magistrado para que el conocido como 'chófer' de Pano entregue los documentos que considere necesarios.