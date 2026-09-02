Sánchez evita mencionar a Marruecos en su felicitación a Ceuta y admite que "la respuesta es insuficiente"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este miércoles el día de Ceuta diciendo que la prioridad del Ejecutivo socialista es "garantizar una atención digna a quienes han llegado" refiriéndose a los miles de inmigrantes ilegales que siguen en la ciudad un mes después y ha admitido que la respuesta a la invasión ha sido "insuficiente". Y como era de esperar, Sánchez ha evitado mencionar al régimen de Mohamed VI y la entrada masiva de 80.000 inmigrantes, a lo que se ha referido como "lo ocurrido los días 30 y 31 de julio".

En un vídeo difundido en sus redes sociales, el presidente del Gobierno, en mangas de camisa, ha agradecido a los ceutíes su "serenidad" y "responsabilidad" en la invasión, a la vez que ha prometido todos los recursos a disposición del Gobierno para "recuperar la plena normalidad" en la ciudad española. Sánchez ha admitido que los ceutíes afrontan "unas circunstancias especialmente difíciles" y que esta "crisis tan compleja" ha puesto al límite la capacidad del Estado.

"Hasta que no se recupere la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente", ha dicho Sánchez, además de asegurar que el Gobierno está movilizando todos los recursos a su alcance para que Ceuta recupere cuanto antes esa plena normalidad y ha mencionado en concreto los 309 millones aprobados por el Consejo de Ministros para apoyar empresas y negocios de la ciudad autónoma.

Según ha explicado, la prioridad del Gobierno es "sacar cuanto antes a la gente de las calles, garantizar una atención digna a quienes han llegado y devolver a los ceutíes la tranquilidad que merecen". "En un día como hoy quiero agradecer al pueblo ceutí la serenidad, la solidaridad, la convivencia y la responsabilidad que habéis demostrado durante estas semanas tan difíciles. Estoy seguro de que el próximo año lo celebraremos con una Ceuta más fuerte, más próspera y mejor preparada para el futuro", ha insistido.

Aparte de no mencionar a Marruecos ni a la invasión, Sánchez ha omitido el informe demoledor de la Policía Nacional que delata al Gobierno de Pedro Sánchez por afirmar que desconocía que se iba a producir y que pone al régimen de Mohamed VI en el punto de mira como responsable de la entrada masiva.