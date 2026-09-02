Tarek Mizzian levanta el auditorio de Ceuta al pedir la devolución de los ilegales y acusa a Sánchez de abandonar Ceuta

Tarek Mizzian ha recogido este miércoles la Medalla de la Autonomía de Ceuta que se le ha concedido a título póstumo a su tío, Mustafa Mizzian. El sobrino del político ceutí ha intervenido en el acto y ha reclamado medidas la expulsión de los inmigrantes que quedan tras la invasión de Ceuta y ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez.

Mustafa Mizzian fue cofundador del Partido Democrático y Social de Ceuta (PDSC) y se convirtió en el primer diputado musulmán en ocupar un escaño en la Asamblea de Ceuta. Además, llegó a ejercer de consejero de Obras Públicas. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha defendido su legado y ha señalado que "fue un precursor que abrió caminos que hoy todos, o casi todos, consideramos necesarios". Asimismo, ha añadido: "Fue un luchador insobornable en favor de la convivencia; un valedor, en este campo, de esa tan afortunada frase de Adolfo Suárez: hacer normal en las instituciones lo que en la calle es normal".

Devolver a los inmigrantes

Por su parte, Tarek Mizzian ha señalado que su tío era un hombre "humilde, ayudaba a los necesitados y siempre trabajaba por el interés general de todos". No obstante, Mizzian ha criticado al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ha afirmado que el Gobierno de Sánchez "nos ha abandonado". Además, ha dicho que España padece un "gobierno débil plegado ante el país vecino, incompetente e inepto que no ha hecho nada por los ceutíes". Tarek Mizzian ha reclamado "que se metan a los inmigrantes en autobuses y sean devueltos a su país de origen". El auditorio se ha volcado con el sobrino del político cuando ha compartido sus críticas a Sánchez.

También ha aprovechado su intervención para mostrar su apoyo a Vivas por su gestión. Es más, ha calificado como "invasión de magrebíes" el ataque a la soberanía española de los pasados 30 y 31 de julio. Y ha agregado: "Yo he mandado a mi mujer y a mi hijo a la península porque no pueden salir a la calle con la inseguridad que hay en Ceuta".

Ha pedido que el Gobierno de Sánchez adopte medidas respecto a los inmigrantes que se encuentran en Ceuta y organice cuanto antes su expulsión. "El señor Sánchez debe dimitir", ha concluido.