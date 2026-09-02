Un informe policial revela que el asalto a Ceuta tuvo "coordinación interna" por parte de Marruecos

Ni Israel, ni Rusia, ni las mafias. La entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio estuvo coordinada por varios de los asaltantes, según la Policía Nacional, que ha encontrado indicios de que varios de los participantes actuaron de forma organizada durante el asalto a la frontera y la posterior invasión.

La Comisaría General de Extranjería ha trasladado a la Audiencia Nacional un informe en el que analiza las imágenes de los días 30 y 31 de julio y señala la existencia de personas que daban instrucciones al resto de los participantes. Los agentes han revisado tanto las grabaciones de las cámaras de la frontera y de la ciudad como numerosos vídeos difundidos en redes sociales, según la información avanzada por El Español.

El informe forma parte de la investigación que dirige la juez de la Audiencia Nacional María Tardón para determinar qué ocurrió realmente durante aquellas jornadas y, sobre todo, si detrás de la llegada masiva existió alguna organización. La magistrada había pedido a la Policía que averiguara si las mafias dedicadas al tráfico de personas estaban detrás del episodio, una de las primeras explicaciones que ofreció el presidente del Gobierno durante su visita relámpago a Ceuta antes de comenzar sus vacaciones.

Sin embargo, los investigadores apuntan ahora en otra dirección. El análisis de las imágenes permite identificar a un grupo de personas que, entre las decenas de miles que cruzaron de forma irregular, asumió un papel de liderazgo. Según el informe, estas personas realizaban señales, daban indicaciones y marcaban al resto por dónde debían avanzar una vez que conseguían entrar en territorio español.

La Policía considera así que resulta difícil explicar lo sucedido únicamente como un movimiento espontáneo provocado por los mensajes que circularon sobre una supuesta modificación de la frontera marítima de Ceuta a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo, tal y como sostiene el Gobierno.

Las imágenes que comprometen a Marruecos

Entre el material analizado aparecen también vídeos grabados en los alrededores de la frontera que muestran a agentes de la Gendarmería marroquí abriendo paso a grupos de inmigrantes. En algunas de estas imágenes se observa cÃ³mo los gendarmes permiten que camiones cargados de personas se aproximen hasta las inmediaciones del paso fronterizo.

Para los investigadores, este material refuerza la hipótesis de que las autoridades marroquíes conocían lo que estaba ocurriendo y, al menos, dieron su consentimiento para que se produjera el desplazamiento masivo hacia Ceuta.

El informe policial se muestra además especialmente crítico con la respuesta de las autoridades españolas durante las primeras horas de la crisis. Extranjería considera que lo ocurrido tuvo una dimensión organizada que no encaja con la primera explicación ofrecida por el Ejecutivo, que inicialmente interpretó la llegada como uno de los habituales aumentos de los flujos migratorios durante el verano.

La Policía busca ahora a los organizadores

La investigación entra ahora en una segunda fase: identificar a las personas que aparecen en las grabaciones coordinando al resto y averiguar dónde se encuentran. Los investigadores intentarán determinar si permanecen en Ceuta, si lograron desplazarse a la Península o si regresaron a Marruecos después del asalto.

Fuentes conocedoras de la investigación apuntan incluso a la posible presencia entre los participantes de personas vinculadas a los servicios de inteligencia marroquíes. De confirmarse esta hipótesis, la identificación de quienes dirigieron los movimientos resultaría todavía más complicada y podría requerir la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La juez Tardón también ha reclamado a la Guardia Civil información sobre las actuaciones realizadas durante aquellas jornadas y sobre si alguna unidad de la ciudad recibió en los días anteriores datos que pudieran haber permitido anticipar la llegada masiva. La información es relevante para confirmar si, como afirma el Gobierno, el CNI había elaborado "informes de situación" sobre lo que estaba ocurriendo en Marruecos, aunque el Gobierno no recibió ningún aviso formal que permitiera prever la magnitud de lo que finalmente sucedió.