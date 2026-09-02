Un juez cita a declarar a Begoña Gómez por presunta denuncia falsa contra Vito Quiles

La mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a afrontar complicaciones en los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 6 de Majadahonda ha tomado la determinación de citar a declarar a Begoña Gómez en calidad de querellada para el próximo 23 de octubre. Esta decisión responde a la querella criminal interpuesta contra ella por un presunto delito de denuncia falsa, tras acusar a Vito Quiles de haberla agredido durante un altercado en un establecimiento público.

El origen del litigio se remonta a unos meses atrás, concretamente a un incidente acaecido en el interior de una cafetería madrileña. Gómez, que se encontraba acompañada de varias amistades, denunció que el reportero la había abordado, zarandeado y agarrado del brazo para impedirle abandonar el recinto. Sin embargo, la causa inicial interpuesta por la esposa del jefe del Ejecutivo fue provisionalmente sobreseída y archivada por el Juzgado al comprobarse, a través de las grabaciones de las cámaras de seguridad, que los hechos relatados por Gómez no se correspondían con la realidad.

Las pruebas audiovisuales examinadas por el magistrado determinaron que Vito Quiles en ningún momento ejerció violencia física ni rodeó con el brazo a la denunciante. Es más, las grabaciones demostraron que fue en realidad una amiga de Gómez la que acometió y apartó bruscamente al periodista para forzar su salida del local. Tras constatarse judicialmente la inexistencia de la agresión y quedar desestimado el recurso de la defensa de la mujer de Sánchez, el periodista decidió contraatacar por la vía judicial interponiendo una querella por acusación falsa.

En virtud del auto dictado por el magistrado Gerardo Calvo, titular del Juzgado de Majadahonda, la comparecencia de Begoña Gómez se ha programado para el 23 de octubre a las 11:00 horas. Una hora antes de esa cita, a las 10:00, comparecerá el propio Vito Quiles para ratificarse en su querella. De esta manera, el juez iniciará formalmente las pesquisas para dilucidar si la esposa de Pedro Sánchez incurrió en un comportamiento ilícito al interponer una denuncia penal sabiendo que los hechos imputados eran radicalmente inciertos, lo que añade un nuevo frente judicial a su ya de por sí compleja andadura en los Tribunales madrileños.