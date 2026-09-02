Una narcolancha embiste a una patrullera de la Guardia Civil en Murcia y hiere a tres agentes

Tres agentes han resultado heridos este miércoles después de que su patrullera fuera embestida violentamente por una narcolancha en Cabo Cope, dentro del término municipal de Águilas. Tras el grave incidente, la embarcación fue finalmente interceptada y sus dos ocupantes han sido detenidos y puestos a disposición judicial.

Los hechos se desencadenaron cuando los delincuentes, al verse acorralados, realizaron maniobras evasivas y temerarias para evitar ser apresados, llegando a embestir la embarcación oficial. Como consecuencia del impacto, los tres agentes sufrieron diversas lesiones. Uno de ellos ha requerido asistencia médica y cinco puntos de sutura, aunque afortunadamente se encuentran fuera de peligro.

La embarcación interceptada estaba equipada con dos potentes motores y transportaba en su interior 20 garrafas de gasolina. Esta configuración es típica de las lanchas empleadas para abastecer de combustible en alta mar a otras naves dedicadas al tráfico de drogas. Su localización fue posible gracias a un amplio dispositivo de seguridad en el que participaron efectivos marítimos, aéreos y terrestres, coordinado desde la Delegación del Gobierno.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han denunciado la preocupante situación de vulnerabilidad que sufren los agentes encargados de la seguridad costera. En un contundente mensaje, han criticado que "mientras el Gobierno mira hacia otro lado, nuestros compañeros se juegan la vida con medios inferiores frente al narcotráfico organizado", reclamando una vez más una mayor dotación material y humana para hacer frente a estas organizaciones criminales.

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha acudido a las redes sociales para trasladar su reconocimiento al capitán del Servicio Marítimo de la Benemérita y a los agentes heridos durante la operación. Lucas ha asegurado que las fuerzas de seguridad mantienen una vigilancia "firme y constante sobre el litoral" para combatir la actuación de las mafias, reiterando el compromiso institucional ante esta lacra.

Este suceso no es un hecho aislado en la zona. Las dos detenciones de Águilas se suman a otras dos practicadas el pasado lunes en Cartagena, cuando otra embarcación sospechosa fue sorprendida por el Instituto Armado a 12 millas al sureste de Monte Cenizas, evidenciando el incremento de la actividad ilícita en el litoral levantino.

A la presión de las mafias de la droga se suma la persistente crisis migratoria que afecta a la región. Desde mediados de agosto, el balance de llegadas irregulares por vía marítima arroja un total de ocho embarcaciones y unas trescientas personas que han alcanzado las costas murcianas, lo que supone un desafío adicional para unos efectivos policiales que denuncian estar trabajando de forma continuada al límite de sus capacidades operativas.