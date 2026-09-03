Cristina Álvarez pide su absolución y descarga la responsabilidad en Begoña Gómez: "Actuó siguiendo sus instrucciones"

La defensa de la asesora de Begoña Gómez ha pedido su absolución reduciendo su colaboración con la esposa del presidente del Gobierno a la de una persona completamente intrascendente en el proceso y destaca, al respecto del software supuestamente malversado por la mujer de Pedro Sánchez, que actuó siguiendo sus instrucciones y convencida de no estar cometiendo ningún delito.

Cristina Álvarez, alto cargo de Presidencia en Moncloa dedicado a acompañar a Gómez y ayudarla en sus gestiones como mujer del presidente, ha presentado su escrito de defensa con vistas al juicio oral en el que será acusada junto a la esposa del jefe del Ejecutivo por un presunto delito de malversación. Este habría sido cometido, según las acusaciones populares —cuya teoría en este aspecto ha sido avalada por el juez instructor del caso— por su estrecha colaboración con Gómez cuando esta presuntamente se apropió del programa, valorado por la Universidad Complutense de Madrid en 113.000 euros.

En el escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa de Álvarez destaca que su papel en las gestiones de Gómez no era en ningún caso esencial: "La jurisprudencia del Tribunal Supremo exige, para apreciar la participación en calidad de cooperación necesaria, que la aportación del cooperador sea esencial, imprescindible y de difícil sustitución para la ejecución del hecho principal. Pues bien, la conducta que la acusación atribuye a mi patrocinada —asistir a una reunión informativa e intercambiar seis correos informativos con personal de la OTRI— carece en absoluto del carácter de aportación esencial e imprescindible".

Así destaca que el mismo papel por el que se encuentra acusada lo habría mantenido también por la coordinadora de la cátedra, Blanca de Juan, que no se encuentra imputada. Cabe recordar que De Juan fue, según la Complutense, nombrada a propuesta de los directores del título. Además, por lo que se encuentra investigada Álvarez es por haber cobrado dinero público procedente de Moncloa cuando, en realidad habría estado trabajando para los negocios privados de Gómez. Aun así, la defensa utiliza a De Juan para equiparar sus funciones: "Si eliminamos a Cristina Álvarez de los correos y de las reuniones, Blanca de Juan habría recibido la misma información y habría actuado de la misma manera".

En cuanto al software de la Universidad Complutense de Madrid, Álvarez se aparta completamente de las decisiones de Begoña Gómez. Según su letrado defensor, José María de Pablo, Álvarez no intervino en la compra del dominio web: "No era la superior jerárquica de Blanca de Juan, y no tenía la capacidad de impedir o prohibir que Blanca de Juan registrase el dominio a su nombre primero, y lo transfiriera a Begoña Gómez después".

Asimismo, asegura que existen antecedentes de otros softwares que también estaban a nombre del director de la cátedra y descarga la responsabilidad en la mujer del líder socialista: "En todo lo relacionado con el software y con el dominio, Cristina Álvarez actuó siempre siguiendo instrucciones de Begoña Gómez y en el convencimiento de no estar realizando nada que sea ilegal o estuviera prohibido".

Es un disparate y una temeridad

En este marco, el escrito también defiende la inocencia de Begoña Gómez; pero utiliza términos más duros contra las acusaciones realizadas contra Álvarez. Se trata, según el escrito de "una temeridad": "—Su acusación— es un disparate, solo explicable por la intencionalidad exclusivamente política y mediática que mueve a la acusación popular".

Por ello, pide su absolución del proceso judicial, estrategia que mantendrá en el juicio oral, y pide que se impongan las costas a la acusación popular. "Como hemos explicado en el apartado de calificación jurídica de este escrito de defensa, se formula acusación contra mi patrocinada por unos hechos que, aunque fuesen ciertos, nunca podrían ser constitutivos de delito. No cabe mayor temeridad".