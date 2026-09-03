El 90% de los teléfonos monitorizados por la Policía durante la invasión a Ceuta eran marroquíes

El informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF) ha remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional revela que los invasores llegaron a tejer una red de mensajería para establecer un ataque organizado a la frontera española. Llegaron a trasladar hasta 2.000 mensajes en un solo día y la red contaba con más de un 90% de teléfonos móviles con prefijo marroquí.

La Comisaría General de Extranjería ha trasladado a la Audiencia Nacional un informe en el que analiza las imágenes de los días 30 y 31 de julio y señala la existencia de personas que daban instrucciones al resto de los participantes. Los agentes han revisado tanto las grabaciones de las cámaras de la frontera y de la ciudad como numerosos vídeos difundidos en redes sociales y señalan a las autoridades de Marruecos como cómplice de la invasión.

Según señala el mencionado informe al que ha tenido acceso Libertad Digital, los alrededor de 70.000 inmigrantes que cruzaron la frontera estaban organizados mediante mensajes en redes sociales y mensajería en grupos para llevar a cabo un ataque organizado. Esta actividad fue interceptada por el CNIF, que advirtió a las autoridades dependientes del Ministerio de Fernando Grande-Marlaska sobre el riesgo de oleadas de inmigración masivas.

"La actividad en los grupos de redes sociales monitorizados y la dinámica de viralización de los mensajes en foros, aplicaciones abiertas y grupos de mensajería cerrados, muestran con claridad la trascendencia de la actuación de determinados perfiles y números de teléfono que intervienen de forma decisiva en la difusión masiva de mensajes clave en diferentes medios", explica el informe. Se trata de una idea que comenzó a vehicularse en grupos abiertos de redes como Facebook para después trasladarse a grupos cerrados de WhatsApp donde enviar las directrices más concretas.

En este sentido, el CNIF observó una gran cantidad de mensajes vinculados con la invasión que tuvieron su culmen el mismo día en que comenzaron las oleadas masivas: "En el análisis del volumen de mensajes de los grupos monitorizados se advierte una primera fase de activación previa entre el 24 y 28 de julio, con un primer incremento súbito de mensajes el día 28 de julio (día anterior a la primera alerta emitida por el CNIF); posteriormente se advierte crecimiento exponencial de los mensajes entre los días 29 de julio y 1 de agosto (el día 30 se registra un pico de máxima concentración de 1.574 mensajes, que supone un aumento del 3.363,1% respecto al máximo de mensajes diarios registrados antes del día 28); finalmente se produce a partir del día 2 un descenso paulatino del número de mensajes hasta alcanzar a partir del día 10 de agosto cifras similares a las registradas entre el 18 y el 24 de julio". Los gráficos muestran una actividad de más de 7.500 mensajes para organizar la invasión entre el 28 de julio y el 3 de agosto, período de máxima actividad.

La Policía también ha encontrado que varios de esos grupos eran de administradores que ejercían la función de cargos organizativos medios y difundían las directrices que recibían de otros organizadores situados más arriba en la escala.

Al respecto de la nacionalidad de los integrantes, el CNIF sitúa en más de un 90% de los móviles con tarjeta SIM de Marruecos. "No es posible, en bases de datos españolas, identificar al titular de esos perfiles o números de teléfono por tratarse, en su gran mayoría, de números de teléfono con prefijo de Marruecos. Junto a esa inmensa mayoría de teléfonos con prefijo marroquí (90,8% del total de la muestra) se han individualizado otras líneas telefónicas con un papel relevante que corresponden a teléfonos con prefijo de otros países".

Sobre el restante, la Policía decreta las siguientes cifras dentro de ese 9,2% cuyos prefijos no eran marroquíes: "Corresponde a teléfonos magrebíes (29,5% de Argelia, 3,8% de Túnez y 3,8% de Libia), el 20,9% a teléfonos subsaharianos (3,3% de Sudán, 3,8% de Chad, y 0,9% de Mauritania, de Senegal, de Nigeria, de Angola y de Ghana), el 15,2% a teléfonos europeos (7,6% de España, 1,9% de Francia, 1,9% de Alemania, 0,9% de Dinamarca, de Estonia, de Italia y de Reino Unido), y 19% a otros países (7,6% de Egipto, 5,7% de Yemen, 1,9% de Emiratos Árabes Unidos, de Turquía, de Kazajistán, de Kuwait, de Arabia Saudí, y 0,9% de Canadá, de Catar, de Omán y de Pakistán)".

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