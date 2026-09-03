El caso de la invasión salta de manos a un superior y pasa a ser supervisado por la Fiscalía General de Peramato

El caso en el que se investigan las posibles responsabilidades penales al respecto de la invasión de Ceuta pasará a ser llevado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, que tendrá que "dar cuenta" a la Fiscalía General del Estado de Teresa Peramato.

El fiscal de la Audiencia Nacional José Perals recibió este martes un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF) elaborado a petición de la magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, María Tardón, en el que se apuntaba a Marruecos como posible organizador del ataque a la frontera que sufrió Ceuta el pasado 30 de julio. El caso ni siquiera se encuentra abierto, ya que es el Ministerio Público quien debe informar a la juez favorablemente o no de la competencia, es decir, si corresponde a la Audiencia Nacional o a otro órgano judicial investigar el caso.

Según han confirmado fuentes fiscales a Libertad Digital, el caso ha sido tratado como un asunto de especial trascendencia, por lo que será el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, quien se haga cargo del caso. Además, este tendrá que dar cuenta a la Fiscalía General del Estado de Teresa Peramato. En concreto, la supervisión recaerá sobre la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, de la que es jefe Julio Cano.

Se trata de un procedimiento poco habitual regido por el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que dice así: