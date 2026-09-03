El caso de la invasión salta de manos a un superior y pasa a ser supervisado por la Fiscalía General de Peramato

El caso en el que se investigan las posibles responsabilidades penales al respecto de la invasión de Ceuta pasará a ser llevado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, que tendrá que "dar cuenta" a la Fiscalía General del Estado de Teresa Peramato.
El fiscal de la Audiencia Nacional José Perals recibió este martes un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF) elaborado a petición de la magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, María Tardón, en el que se apuntaba a Marruecos como posible organizador del ataque a la frontera que sufrió Ceuta el pasado 30 de julio. El caso ni siquiera se encuentra abierto, ya que es el Ministerio Público quien debe informar a la juez favorablemente o no de la competencia, es decir, si corresponde a la Audiencia Nacional o a otro órgano judicial investigar el caso.
Según han confirmado fuentes fiscales a Libertad Digital, el caso ha sido tratado como un asunto de especial trascendencia, por lo que será el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, quien se haga cargo del caso. Además, este tendrá que dar cuenta a la Fiscalía General del Estado de Teresa Peramato. En concreto, la supervisión recaerá sobre la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, de la que es jefe Julio Cano.
Se trata de un procedimiento poco habitual regido por el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que dice así:
El Fiscal General del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos. Cuando dichas instrucciones se refieran a asuntos que afecten directamente a cualquier miembro del Gobierno, el Fiscal General deberá oír con carácter previo a la Junta de Fiscales de Sala.
Los miembros del Ministerio Fiscal pondrán en conocimiento del Fiscal General del Estado los hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer. Las órdenes, instrucciones y comunicaciones a que se refieren este párrafo y el anterior se realizarán a través del superior jerárquico, a no ser que la urgencia del caso aconseje hacerlo directamente, en cuyo supuesto se dará ulterior conocimiento al mismo.
Análogas facultades tendrán los Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas respecto a los Fiscales Jefes de su ámbito territorial, y ambos respecto de los miembros del Ministerio que les estén subordinados.
El Fiscal que reciba una orden o instrucción concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a asuntos específicos, deberá atenerse a las mismas en sus dictámenes pero podrá desenvolver libremente sus intervenciones orales en lo que crea conveniente al bien de la justicia.