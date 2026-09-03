El Gobierno de Ceuta se personará en la Audiencia Nacional por la invasión de julio

El Consejo de Gobierno de Ceuta ha acordado este jueves personarse como acusación particular en la causa que instruye la Audiencia Nacional para esclarecer la entrada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma durante los días 30 y 31 de julio. El Ejecutivo que preside Juan Jesús Vivas considera que aquellos hechos afectaron a bienes e intereses públicos de Ceuta y provocaron una presión adicional sobre los servicios de la Ciudad.

La decisión se ha adoptado en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno. Según ha informado el Ejecutivo local, la personación pretende defender los intereses de la Ciudad dentro del procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional.

El Gobierno ceutí sostiene que los acontecimientos de finales de julio tuvieron una incidencia directa sobre distintos ámbitos de la Administración autonómica. Entre ellos cita el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, la seguridad y la tranquilidad ciudadanas y el sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados.

La llegada de miles de personas a través de la frontera del Tarajal incrementó, según el Ejecutivo local, la presión sobre estos servicios, que tuvieron que hacer frente a las consecuencias de la entrada masiva registrada durante esas jornadas.

La Ciudad reclama valorar los perjuicios

El Gobierno de Ceuta considera que su participación en la causa permitirá defender los derechos de quienes identifica como víctimas de los hechos investigados, a los que se refiere como "el pueblo de Ceuta", además de proteger los intereses institucionales de la Administración local.

La personación también busca que dentro del procedimiento judicial puedan valorarse los perjuicios sufridos por la Ciudad y por los servicios públicos afectados durante la crisis migratoria.

El Ejecutivo ceutí vincula esta decisión a la necesidad de que las consecuencias de aquellos acontecimientos queden reflejadas en el procedimiento que mantiene abierto la Audiencia Nacional. La Administración local podrá así intervenir en la causa en defensa de los intereses que considera afectados por los hechos.

Posibles responsabilidades

El Gobierno de Ceuta señala asimismo que la condición de acusación particular permitirá impulsar, si corresponde, la exigencia de las responsabilidades que pudieran derivarse de la investigación judicial.

En concreto, apunta a las posibles responsabilidades penales y civiles relacionadas con los hechos que son objeto de las diligencias de la Audiencia Nacional. La personación no prejuzga el resultado de la investigación ni las responsabilidades que finalmente puedan establecerse.

La Audiencia Nacional mantiene abiertas las diligencias para determinar las circunstancias que rodearon la entrada masiva de personas en Ceuta durante los últimos días de julio. El procedimiento deberá esclarecer los hechos y las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de ellos.

Durante aquellas jornadas, la Ciudad tuvo que activar dispositivos extraordinarios vinculados a la atención, la seguridad y la acogida ante el incremento de llegadas. El Gobierno local considera que la dimensión de los acontecimientos justifica su intervención directa en el procedimiento judicial.

La personación acordada este jueves permitirá a la Administración ceutí defender dentro de la causa los intereses institucionales de la Ciudad y reclamar, en su caso, las consecuencias que correspondan conforme avance la investigación.