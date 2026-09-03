El sindicato de mandos de la Policía se planta ante la campaña de desprestigio de Marlaska contra el CENIF

El Ministerio del Interior ha lanzado una campaña de desprestigio contra el CENIF (Centro Nacional de Inmigración y Fronteras) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional con el objetivo de restar todo tipo de credibilidad al informe que ha entregado esta unidad en la Audiencia Nacional. Una campaña a la que se ha prestado también el propio director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras.

El gran problema del Gobierno es que ese informe deja en evidencia la gestión realizada por el Ejecutivo durante todo el verano. Por un lado, porque señala directamente a Marruecos como el actor principal que está detrás de la invasión. Por el otro, porque habla de que hubo hasta nueve avisos en diferentes días que alertaron de la situación. Dos cuestiones que echan por tierra todo lo dicho por el Gobierno en las últimas semanas.

Pero esa campaña de desprestigio no ha sentado nada bien en el seno del cuerpo, ya que al final supone poner en duda la profesionalidad de los agentes y mandos. Muestra de ello es el comunicado que ha hecho público el Sindicato Profesional de la Policía (SPP), el sindicato que agrupa a los mandos del cuerpo. No en vano, tienen todos los representantes de la Escala Superior y la Escala Ejecutiva en el Consejo de Personal de la Policía Nacional.

El SPP ha reivindicado la "profesionalidad" y la "independencia" tanto del CENIF como de todos los miembros de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y ha asegurado que los informes policiales de las unidades operativas y de inteligencia se elaboran exclusivamente "con criterios técnicos", basados en "análisis objetivos de la realidad del terreno" y "en el cumplimiento estricto del marco legal".

"La labor de nuestros mandos no responde a criterios de oportunidad política ni a conveniencias coyunturales, sino al compromiso inquebrantable de servir con la máxima profesionalidad al Estado de Derecho y a la seguridad de todos los ciudadanos", han mantenido desde el sindicato, que ha trasladado su apoyo a todos los mandos del cuerpo ante posibles "presiones externas" que busquen alterar los informes técnicos.

"Hay que garantizar la absoluta independencia, objetividad y rigor técnico en la elaboración de estos documentos, ya que es la única vía para salvaguardar la neutralidad institucional de la Policía Nacional y proteger la fiabilidad del trabajo que realizamos todos los mandos policiales", han concluido desde el sindicato.