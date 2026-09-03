El Tribunal de Instancia de Ceuta investigará el reparto de gases a inmigrantes para atacar a militares

El Tribunal de Instancia ceutí ha abierto diligencias para investigar el posible suministro de dispositivos capaces de provocar deflagraciones o liberar gases a inmigrantes irregulares que permanecen en las calles de Ceuta para que estos los utilicen contra los militares.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, la titular de la Sección número 6 del Tribunal de Instancia ha acordado incoar diligencias previas —un procedimiento muy preliminar— para investigar de dónde procedieron los supuestos gases utilizados tanto contra los militares como contra la población ceutí. Se trata de la apertura de diligencias que ha provocado la querella presentada por la Asociación Hazte Oír, a la que la magistrada pide 7.000 euros de fianza.

Hazte Oír solicita averiguar quién adquirió, fabricó, transportó, almacenó, suministró o distribuyó estos dispositivos; cómo llegaron hasta Ceuta; si existió coordinación o aliento de las conductas violentas y si participaron personas vinculadas a organizaciones que operan en la ciudad. También reclama informes policiales y periciales, la identificación de los posibles responsables y la conservación de grabaciones y registros.

Por otro lado, el Tribunal del Juzgado de Instancia de Ceuta también admite a la asociación como acusación popular en el caso en el que ha abierto diligencias contra el delegado del Gobierno de Ceuta, el socialista Miguel Ángel Pérez Triano. Esta se abrió después de una querella presentada por Manos Limpias y ahora amplía el marco de la causa.

"Las diligencias interesadas por Hazte Oír en su escrito de querella —incluida la relativa a la conservación íntegra de correos electrónicos, comunicaciones operativas y registros internos— quedan supeditadas a la previa prestación de la fianza, por ser requisito indispensable para su eficacia procesal. En particular, no procede acordar en este momento la conservación de correos electrónicos y comunicaciones internas solicitada, al no haber adquirido la acusación popular plena capacidad procesal y no resultar necesaria en este estadio de la instrucción, sin perjuicio de lo ya acordado respecto de documentación institucional a instancia de otra parte personada. No obstante lo anterior, procede dar traslado al Ministerio Fiscal del escrito de querella para que informe sobre las diligencias interesadas, incluida la relativa a la conservación de correos electrónicos y demás comunicaciones internas, a los efectos oportunos por plazo de cinco días", asevera el auto.

La Fiscalía deberá informar sobre las diligencias solicitadas por esta asociación para esclarecer las decisiones adoptadas durante la invasión y preservar la documentación y las comunicaciones oficiales.