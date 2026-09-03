El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este jueves en el Congreso de los Diputados para explicar la actuación del Ejecutivo en la crisis fronteriza provocada en Ceuta durante este verano. Una comparecencia que se produce en plena polémica por el contenido del informe que el CENIF (Centro Nacional de Inmigración y Fronteras) de la Comisaría General de Extranjería Fronteras de la Policía Nacional ha entregado en la Audiencia Nacional.

El contenido del mismo señala directamente a Marruecos como el causante de la avalancha humana que protagonizó el asalto al perímetro fronterizo y revela que hubo hasta nueve avisos del CENIF entre el 8 de julio y el 4 de agosto de la crisis de soberanía que se estaba gestando. Dos extremos que el Ejecutivo lleva negando desde el principio de la crisis, motivo por el que ayer inició una campaña de desprestigio contra el CENIF y su informe.

Pedro Sánchez ha entrado de lleno en la defensa de la línea mantenida por el Ejecutivo de que no había datos para saber lo que iba a pasar. Y para ello ha citado dos notas elaboradas por el CENIF de la Policía Nacional los días 28 y 29 de julio. Sobre la primera, ha dicho que avisaba de "un incremento paulatino de acceso por los espigones" aunque ha señalado que la nota decía que "el movimiento en redes no es preocupante".

Poco después de acabar la sesión en la Cámara Baja, el Ministerio del Interior ha facilitado a los medios de comunicación una copia de la nota elaborada por el CENIF ese 28 de julio de la que ha hablado el presidente del Gobierno. Una nota en la que efectivamente se habla del aumento de las entradas a nado por los espigones, de que el movimiento en redes sociales se está incrementando pero no es todavía preocupante, pero en el que también se dice que hay que estar muy atentos a la evolución de la situación.

Un informe que nunca había estado en el debate público. ¿Por qué? Pues porque no daba un aviso todavía relevante sobre lo que se avecinaba una horas después. De hecho, el propio CENIF de la Policía Nacional, en el informe que redactó y entregó a la magistrada de la Audiencia Nacional, ni siquiera lo incorpora en el listado de las nueve alertas que recibió el Gobierno entre el 8 de julio y el 4 de agosto.

La que sí aparece en ese listado es la otra nota de la que habla Pedro Sánchez, la elaborada por el CENIF el 29 de julio y que fue dirigida a los centros fronterizos de Ceuta y Melilla. De esa nota ha dicho Sánchez que habla de "de un riesgo potencial y se adjunta una tabla de escenarios pero con impacto bajo y medio". Un hecho que no se puede confirmar todavía, pues el documento no ha sido facilitado a los medios por el Ministerio del Interior.