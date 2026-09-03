Jueces respaldan a María Tardón tras la presión de Marlaska: "Estamos sometidos únicamente a la Ley"

La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) ha apoyado la actuación de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón al respecto de la causa —que ni siquiera se encuentra todavía abierta— referida a la invasión de Ceuta después de que el ministro Fernando Grande-Marlaska haya enviado una carta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mostrando su "preocupación" por su forma de actuar. Para la asociación, la juez ha actuado diligentemente y recuerda que los magistrados están "sometidos únicamente a la ley".

La titular del Juzgado de Instrucción Central Número 3 de la Audiencia Nacional se encuentra a la espera de que el Ministerio Fiscal informe favorablemente o no sobre si la Audiencia Nacional es el órgano competente para investigar el caso. Esta pidió al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF) que elaborara un informe en el que los agentes de la Policía Nacional destaparon la presunta colaboración del Estado de Marruecos en el asalto a la frontera que tuvo lugar el pasado 30 de julio. El ministro ha achacado a la juez que supuestamente ordenara a los agentes de la Policía Nacional que no comentasen el contenido del informe con sus superiores. La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha respondido a Marlaska que Tardón está "ejerciendo sus funciones".

En un comunicado difundido por la AJFV, estos se posicionan junto a Tardón, juez asociada a la citada asociación, y piden "prudencia" a aquellos cargos políticos que pueden erosionar la confianza de los ciudadanos en la Justicia con sus declaraciones. "La actuación de la magistrada está siendo diligente, eficaz y plenamente ajustada a las garantías del procedimiento. La investigación debe seguir su curso con la serenidad y la pulcritud que exige cualquier actuación judicial, sin interferencias ni presiones externas", aseveran.

Asimismo, desde la asociación recuerda que la Policía Judicial tiene el deber legal de no compartir con ningún superior, ni ninguna persona exterior a un procedimiento judicial, la información que esté recabando por orden de un juez.

"Igualmente, conviene recordar que, cuando los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actúan en el ejercicio de funciones propias de policía judicial, su actuación se encuentra sometida a la dirección y control de la autoridad judicial. En este ámbito, la información obtenida con ocasión de las diligencias de investigación debe ponerse únicamente en conocimiento de los jueces y tribunales competentes, de conformidad con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esta obligación resulta aplicable con independencia del cuerpo policial de que se trate o de la Administración de la que dependa".

"Los jueces deben poder investigar con independencia, sometidos únicamente a la ley y a las garantías del procedimiento. Respetar ese principio es respetar la Justicia y, en última instancia, los derechos de todos los ciudadanos", sentencia el comunicado.