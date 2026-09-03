La Policía señala la regularización masiva de Sánchez como efecto llamada en Ceuta: "España, al final consigues papeles"

El informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF) de la Policía Nacional ha remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional destaca que la regularización masiva aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez sirvió como efecto llamada para la invasión de Ceuta. Entre los mensajes que la organización del ataque a la frontera se dedicó a establecer para instar a la población a invadir Ceuta se encontraban algunos como: "España, al final consigues papeles".

El Ejecutivo aprobó en Consejo de Ministros en abril de este año un real decreto por el cual modificaba el Reglamento de Extranjería, lo que, según el Gobierno, precipitaba la regularización de más de medio millón de inmigrantes hasta ahora ilegales afincados en España. Sin embargo, han sido más de un millón de inmigrantes irregulares los que han solicitado acogerse a la medida de gracia en los meses siguientes a su aprobación, tanto de forma presencial como online. Sánchez aseguró que la norma no iba a presentar efecto llamada a España.

El informe policial enviado a la Audiencia Nacional destaca que la regla presentó un efecto llamada que los organizadores utilizaron para instar a la población a traspasar la frontera con Ceuta. "El proceso de Regularización Extraordinaria recientemente finalizado en España no puede considerarse como un factor de incidencia directa sobre esta entrada masiva, dado que es un proceso ya cerrado al que no podrían acogerse quienes acceden a la Ciudad Autónoma durante este episodio. Sin embargo, sí debe evaluarse como un factor concurrente de carácter secundario, la existencia de la percepción de que el reciente proceso de regularización y su utilización en redes constituye un mensaje simplificador, directo y de gran alcance", aclara la Policía de Extranjería.

En este sentido, se pone como ejemplo un mensaje difundido en redes sociales con la cara del presidente del Gobierno en el que se asegura que tarde o temprano un inmigrante que entra a España obtiene la regularización. "La convocatoria de esta movilización para la entrada masiva sí aprovecha una idea distorsionada que se ha establecido en los foros de candidatos a la inmigración que puede resumirse, en su traducción al lenguaje "viral" como: 'En España, al final, consigues papeles'", ahonda el escrito antes de poner más ejemplos de otros mensajes como "España está cerca de cerrar la puerta a la regularización de inmigrantes" o "El último plazo es el 30 de julio de 2026".

Sánchez se jactó de rebajar la inmigración

Después de haber sido acusado por la oposición y otros organismos de avivar el efecto llamada con su regularización masiva, el líder de los socialistas se zafó de las críticas asegurando que no habría ningún efecto llamada y que, además, la inmigración había bajado en los últimos años.

Fue en mayo del presente año, durante la comparecencia en la que intervino con motivo de la visita del papa León XIV a España. La propia página de la Moncloa recoge así su discurso:

Lo que no es de sentido común es hablar de prioridades nacionales o de teorías de la sustitución que no se avalan ni por la ciencia, ni por los datos, ni, por supuesto, tampoco por la experiencia histórica de un país que, durante sus años de democracia, lo que ha hecho ha sido regularizar hasta en cinco ocasiones a muchos, muchísimos, migrantes que han venido a nuestra sociedad, y que ya viven en nuestra sociedad. Incluso cuando se utilizan datos que son equívocos, que son bulos, que es desinformación, como es por ejemplo el sempiterno llamamiento o el "efecto llamada" que dicen que puede tener la normalización o la regularización y reconocimiento de esos derechos a los migrantes. De hecho, los datos lo que avalan es justo lo contrario. Estamos teniendo caídas de los flujos de migración irregular del 60% en lo que llevamos de año respecto al año anterior y estamos en un proceso de reconocimiento de esos derechos a la migración.

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