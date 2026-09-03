El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha empezado su intervención de réplica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, describiendo lo que ha ocurrido en Ceuta, que no es una crisis migratoria. "Fue una invasión, que continúa". Y ha añadido: los españoles están "perplejos e indignados por la violación territorial".

En un tono muy duro le ha dicho: "Viene a decir que no se enteró de nada y no tenemos ni responsabilidad ni culpa. Dimita por incompetente o por cómplice".

Ha acusado a Sánchez de "quedarse de brazos cruzados" y le ha preguntado sobre lo que se preguntan muchos españoles: "¿Qué sabe Marruecos de usted? España no puede tener un presidente bajo chantaje".

En alusión a los informes policiales que se han conocido en las últimas horas, Feijóo le ha acusado también de mentir: "Ustedes y su Gobierno nos han mentido a la cara. Usted lo sabía y lo tapó".

El líder de la oposición ha señalado que, tras lo ocurrido en Ceuta, Sánchez no puede seguir al frente del Gobierno: "No hace nada aquí, hay que sacarle de la Moncloa" y ha añadido: "Lo va a pagar ante la Justicia y las urnas". "Disuelva las Cortes y entregue España a los españoles".

Le ha criticado que no pueda asegurar la seguridad territorial de España. Desde la entrada masiva de 2021, "han pasado cinco años y no han tomado medidas desde entonces. La seguridad de España no se delega, se ejerce", ha recalcado Alberto Núñez Feijóo durante su intervención.

El líder de la oposición ha dicho que "España no subcontrata su soberanía a nadie" y ha instado al presidente a incluir las conversaciones de Pegasus en el dossier que va a elaborar por la invasión de Ceuta y entregarlo, en aras de la transparencia, a todos los partidos y medios.

"Usted ha puesto el Estado a su servicio", ha proseguido entre críticas a la gestión de Pedro Sánchez, pero "el Estado le sobrevivirá a usted".