Marlaska protesta ante el CGPJ porque la juez de la Audiencia Nacional ordenó al CENIF no informar a sus superiores

El Gobierno ha pisado el acelerador para tratar de salir de la grave crisis en la que se encuentra inmerso debido a su cuestionada reacción ante el asalto fronterizo en Ceuta de este verano. Primero ha lanzado una campaña de desprestigio contra el CENIF, luego ha filtrado una nota policial de valor más que cuestionable y ahora ha protestado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por una de las decisiones de la Audiencia Nacional.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha remitido un escrito a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, para trasladarle su "preocupación" por la decisión de una juez de la Audiencia Nacional de impedir al equipo policial que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información sobre sus pesquisas a sus superiores. Interior considera que esa limitación dificulta la gestión de una situación declarada de interés para la seguridad nacional.

Marlaska comienza su escrito reivindicando el respeto a la independencia judicial y a las competencias de los tribunales. El ministro asegura que, como responsable de Interior y también como magistrado, respeta "escrupulosamente" esa independencia, además del deber de colaboración con los órganos judiciales. También reconoce expresamente la dependencia de la Policía Judicial "exclusivamente de los jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal" cuando desempeña sus funciones judiciales.

Sin embargo, el titular de Interior introduce a continuación el principal argumento de su protesta ante el órgano de gobierno de los jueces. A su juicio, la investigación judicial no debería impedir que, mientras se atienden los requerimientos de los tribunales, los responsables policiales y políticos conozcan aquellas circunstancias que puedan resultar relevantes para afrontar una crisis de especial gravedad y adoptar las decisiones necesarias desde el Ejecutivo.

En este sentido, Marlaska invoca la situación excepcional de Ceuta, que obligó a declarar la situación de interés para la seguridad nacional al amparo de la Ley 36/2015. El ministro sostiene que "no debería ser incompatible" atender con diligencia las peticiones de información de los órganos judiciales con poner en conocimiento de los superiores y responsables políticos aquellas circunstancias relevantes para la gestión de una crisis de tal magnitud.

El escrito subraya además la importancia que Interior atribuye a la información obtenida por la Policía Nacional durante sus pesquisas. Según Marlaska, esos datos son "de gran interés" para su departamento y resultan necesarios para que el Gobierno pueda ejercer "con el mayor acierto" sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado. La cuestión afecta, por tanto, también a la seguridad pública.

El ministro concluye que en situaciones de extrema gravedad debe existir una doble vía de información compatible con la independencia judicial. Así, defiende que la Policía Judicial informe a los tribunales "para el ejercicio de su función constitucional" y, al mismo tiempo, facilite al Gobierno la información relevante para adoptar las decisiones que considere convenientes "en defensa del interés general" y de la seguridad pública y nacional.