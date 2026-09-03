Marlaska se queja al CGPJ por la actuación de la juez Tardón y Perelló responde: "Está ejerciendo sus funciones"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado este jueves una carta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expresando su "preocupación" por la actuación de la juez María Tardón. Este ha obtenido su respuesta por parte de una carta firmada por la presidenta del órgano judicial en la que aseguraba que esta estaba "ejerciendo sus funciones".

La titular del Juzgado de Instrucción Central Número 3 de la Audiencia Nacional se encuentra encargada del caso que se refiere a la invasión de Ceuta. Esta pidió al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF) que elaborara un informe en el que los agentes de la Policía Nacional destaparon la presunta colaboración del Estado de Marruecos en el asalto a la frontera que tuvo lugar el pasado 30 de julio.

Según han informado fuentes jurídicas a Libertad Digital, la carta de Marlaska reprochaba a la juez María Tardón que supuestamente hubiese ordenado a los agentes que no trasladaran el contenido del informe a sus superiores; si bien cabe recalcar que la ley explica que el informe en sí que es pedido por un juez de instrucción no puede ser entregado a otras instancias que no sea el magistrado.

En su escrito de respuesta, Isabel Perelló señala al ministro que los órganos de gobierno del Poder Judicial -y por tanto ella como presidenta del TS y del CGPJ- tienen constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales, tal y como prevén expresamente los artículos 12.3 y 176.2 de la LOPJ.

"En definitiva, estoy, como no puede ser de otra manera, plenamente de acuerdo contigo en tus apreciaciones sobre la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis que estamos enfrentando, así como en que la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales, por las que todos debemos mostrar el máximo respeto", concluye la carta.

También recuerda al ministro, expresidente de la Audiencia Nacional, que la Constitución Española establece el deber de prestar la colaboración requerida por los órganos judiciales, general para todos los ciudadanos (art. 118 CE) y especial para la policía judicial (art. 126 CE); y que los artículos 283 de la LECrim, 11 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 1 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, establecen que la función de policía judicial corresponde a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia.