Desafío a Bildu en Leiza: los vecinos salen a la calle por Ceuta y con el lema "Viva el Rey"

La localidad navarra de Leiza ha sido escenario de un hecho insólito este miércoles 2 de septiembre. Un grupo de vecinos se concentró frente a la casa consistorial para sumarse a las movilizaciones de ámbito nacional en apoyo a Ceuta, convocadas en diversos puntos de España coincidiendo con el Día de la Ciudad Autónoma.

Lo que convierte esta manifestación en un acontecimiento llamativo es el contexto sociopolítico del municipio. Leiza, una pequeña localidad de poco más de 3.000 habitantes limítrofe con Guipúzcoa, es históricamente un feudo con una abrumadora hegemonía de la izquierda abertzale. Actualmente, su corporación municipal está gobernada con una holgada mayoría por EH Bildu (9 concejales), frente a una minoría de la oposición de UPN (2 concejales).

La imagen de la protesta, difundida a través de redes sociales por Navarra Confidencial, ha generado un notable eco mediático al reflejar una escena inusual a las puertas de un ayuntamiento bajo control abertzale. Además, las personas reunidas, lucen una pancarta en la que se puede leer: "Viva Ceuta. Viva Juan Jesús Vivas. Viva el Rey".

"¡Qué grandes y qué valientes!", señala uno de los comentarios, en el que se subraya la memoria histórica de la zona: "Pueblo antaño lleno de carlistas y con mucha tradición católica, ahora lamentablemente abundan los cobardes y los violentos".

Leiza, municipio de 3011 habitantes limítrofe con Guipúzcoa.

Ayuntamiento compuesto por 9 concejales de Bildu y 2 de upn . Hoy manifestación frente al ayuntamiento por #Ceuta pic.twitter.com/MNtP66gG2O — Navarra Confidencial (@NavarraConfiden) September 2, 2026

Otros usuarios expresan de forma contundente su respaldo a los asistentes, calificándolos de "héroes" y "valientes" por acudir a la manifestación. "Bravo por ellos. A los que os pica, a rascarse", manifiesta otro usuario, mientras otro asegura: "Ojalá haber podido estar ahí con ellos; le han echado un par de cojones".