Policías y guardias civiles corrigen a Sánchez sobre su actuación en Ceuta: "No hubo elección, no había alternativa"

"El presidente ha dicho que nuestros agentes tuvieron que elegir entre garantizar la estanqueidad de la frontera o defender la vida humana, y que eligieron lo segundo. No es así, y lo decimos con toda la claridad: no hubo elección", asevera el secretario de relaciones institucionales de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Diego Madrazo, en declaraciones a Libertad Digital.

El pasado 30 de julio nuestros agentes tuvieron que elegir entre garantizar momentáneamente la estanqueidad de la frontera o defender la vida humana. Eligieron lo segundo. Hicieron lo correcto, lo más inteligente y valiente. Respondieron con humanidad en lugar de barbarie. pic.twitter.com/7b6Vdx3uZ3 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 3, 2026

"Elegir implica tener alternativa, y con 70 agentes y siete embarcaciones frente a 72.000 personas entrando en pocas horas, no había ninguna alternativa que contemplar", ha argumentado. "No se ponderó nada. Se hizo lo único que se podía hacer, que era salvar las vidas que fuese posible con los medios que teníamos en la mano", ha añadido. A la vista está que, como ha destacado a este periódico el representante de los policías, "no fueron suficientes". "Más de cien personas murieron", ha recordado.

"Dicho esto, y que quede grabado, fue lo correcto", ha aseverado Madrazo. "Fue inteligente y fue valiente. Nuestros compañeros respondieron con humanidad cuando lo fácil habría sido mirar hacia otro lado o intentar contener por la fuerza una avalancha imposible de contener, lo que habría terminado en aplastamientos y en una tragedia todavía mayor. En eso coincidimos plenamente con el presidente", ha explicado. "Pero atribuir esa respuesta a una decisión ponderada es maquillar lo que realmente ocurrió aquel día, que fue un desbordamiento absoluto de un dispositivo que nunca debió estar tan desnudo", como vienen denunciando desde el mismo 30 de julio.

"Y aquí es donde la crítica se vuelve dura, porque tiene que serlo", advierte el portavoz de AUGC. "El propio presidente ha reconocido hoy en esta Cámara que existía una nota informativa del CNI fechada el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva. Durante un mes se nos ha dicho que no había ningún informe. Hoy sabemos que sí lo había. Eso significa que el Estado, con esa información en la mano, dejó a sus agentes en el espigón sin el más mínimo refuerzo adicional, exactamente como estaban el día anterior".

"Eso no es una elección heroica que ensalzar en un discurso", ha insistido, "es una negligencia que exige responsabilidades". "No se puede alabar la valentía de quien fue puesto en peligro y guardar silencio sobre quién lo puso en esa situación", ha aseverado Diego Madrazo. "Nuestros agentes no eligieron estar solos. Los dejaron solos. Y ahora sabemos que se hizo con información sobre la mesa que no se tradujo en un solo efectivo más, en una sola embarcación más, en una sola instrucción escrita que les dijera cómo actuar ante lo que se avecinaba", ha incidido.

El análisis de Sánchez sobre la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la llegada de la avalancha humana desde Marruecos también ha indignado a los sindicatos policiales. Decir que "los agentes eligieron" actuar de forma humanitaria en lugar de frenar la invasión de los ilegales, indican desde Jupol, es "responsabilizar a la Policía Nacional y al resto de FCSE de la entrada masiva de inmigrantes, que supuso un riesgo extremo". "Es falso", asevera su portavoz, Ibón Domínguez. "No pudieron más que proteger su propia integridad. Se les dejó a los pies de los caballos, comprometiendo seriamente sus vidas".

Exigen explicaciones y responsabilidades

"El reconocimiento verbal está bien y lo agradecemos, pero no sustituye a la explicación pendiente" acerca de por qué no se hizo nada ante alertas que el Gobierno recibió en los días previos al asalto, ha indicado el secretario de relaciones institucionales de AUGC.

"Un Estado que solo puede responder con humanidad porque no tiene capacidad para responder de ninguna otra manera, no está funcionando bien. Está sobreviviendo gracias a la entrega de quienes están en primera línea. Y eso, señor presidente, no se soluciona con una frase bonita en el Congreso. Se soluciona con efectivos, con medios, con protocolos escritos y con la verdad completa sobre lo que se sabía y cuándo se supo", ha sentenciado Diego Madrazo.

"Jupol, como sindicato mayoritario de la Policía Nacional", ha advertido Ibón Domínguez, "no va a permitir que se ponga en duda la profesionalidad de los policías nacionales y se falte a la verdad en sede parlamentaria".

Es por todo esto, y ante la evidencia de que el Ejecutivo central tenía información sobre lo que podía suceder y no adoptó ninguna medida de refuerzo, que —recuerdan desde Jupol— han solicitado la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y el delegado del Gobierno en Ceuta.