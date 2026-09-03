Rubén Pulido presencia el intento de violación de una menor en Ceuta: "Cada 15 minutos se recibe una llamada policial"

Rubén Pulido ha relatado este jueves en La Noche de Cuesta, de esRadio, el intento de agresión sexual a una menor que asegura haber presenciado durante la madrugada en las inmediaciones del polígono del Tarajal, en Ceuta. El experto en inmigración ha explicado a Carlos Cuesta que se encontraba grabando un reportaje sobre la situación en la zona cuando su equipo comenzó a escuchar los gritos de una joven.

"Escuchamos gritos en el exterior del polígono del Tarajal", ha explicado Pulido. Ante la situación, interrumpieron la grabación, avisaron a la Policía y se dirigieron hacia el lugar del que procedían unos gritos que, según ha recordado, eran "de gran desesperación".

Al llegar, encontraron a varios menores implicados en el episodio. Según Pulido, tanto la víctima como el presunto agresor, un segundo joven que se encontraba con él y una amiga de la chica eran menores de edad. El equipo entregó posteriormente las imágenes grabadas a los agentes y explicó lo que había presenciado.

La menor rechazó presentar una denuncia

Pulido ha asegurado que, tras hablar con los agentes y conocer la información recabada en el lugar, supieron que la joven había mantenido días antes una relación con el presunto agresor, pero que ya no quería continuar con ella. "Él la estaba persiguiendo. La estaba acosando. Incluso le estaba profiriendo numerosos insultos y ella insistía en que no quería saber nada de él", ha relatado.

Según su versión, el menor terminó tratando de forzarla para mantener relaciones sexuales. La intervención policial impidió que la situación fuera a más.

Pulido ha destacado además que la víctima rechazó presentar una denuncia cuando los agentes le ofrecieron esa posibilidad. Según ha afirmado durante la entrevista, los propios policías le trasladaron que esta situación se repite con frecuencia entre mujeres y menores marroquíes.

"En más de la mitad de las ocasiones, las menores marroquíes o las mujeres marroquíes no interponen denuncias", ha sostenido Pulido, quien lo ha atribuido al miedo a posibles represalias y a factores culturales. A su juicio, esto provoca que exista "una cifra opaca" de episodios que no terminan constando mediante denuncia.

"Los agentes están absolutamente desbordados"

Durante la conversación, Cuesta ha preguntado a Pulido por el dispositivo desplegado en el Tarajal y por la capacidad de las Fuerzas de Seguridad para proteger a los menores presentes en la zona. El entrevistado ha asegurado que los efectivos disponibles resultan insuficientes para atender todos los incidentes.

"Los agentes están absolutamente desbordados", ha afirmado. Según su relato, durante la noche se suceden las llamadas por altercados en diferentes puntos de la ciudad y los efectivos tienen que repartirse para tratar de atenderlas.

"No pueden dar abasto a todo lo que surge durante la noche", ha insistido Pulido, que ha asegurado que, cuando cae la noche, llegan a producirse avisos "casi cada 15 minutos". Esta situación provoca, según ha denunciado, que algunas agresiones y altercados se queden sin cobertura policial inmediata: "Cuando la Policía ha acudido a la llamada ya no ha podido hacer nada y, al final, el altercado se ha producido".

Pulido acusa a las ONG de alimentar el "efecto llamada"

La entrevista ha abordado también la actividad en redes sociales relacionada con la invasión de Ceuta. Pulido, que asegura monitorizar de forma constante estos canales, ha advertido de un crecimiento extraordinario de los contenidos que muestran la llegada y estancia de inmigrantes en la ciudad.

"Yo, en estos últimos años, jamás había visto tanta creación de grupos, tanta actividad, tanta producción audiovisual, tanta producción, incluso, de memes por la situación que gira en torno a Ceuta", ha afirmado. En su opinión, esa difusión está generando "un efecto de llamada" y "un factor de atracción brutal".

Preguntado directamente por Cuesta acerca de si algunas ONG intervienen en esa difusión, Pulido ha respondido afirmativamente. "Hay muchas grabaciones que se ve que no las han efectuado ellos y hay producciones que se ve que no las han hecho ellos", ha sostenido.

El experto ha ido más allá al asegurar que algunas organizaciones "aleccionan de cómo realizar el contenido y de cómo publicarlo y de cómo crear estos grupos" en los que posteriormente se amplifican las publicaciones. Se trata de acusaciones formuladas por Pulido durante la entrevista, sin que haya aportado en ella pruebas documentales que permitan comprobar la participación concreta de organizaciones determinadas en estas prácticas.

"Hay una monetización total del fenómeno"

Pulido también ha acusado a determinadas organizaciones de haber convertido la atención a los inmigrantes en una fuente de ingresos. "Hay una monetización total del fenómeno", ha afirmado antes de señalar servicios como la entrega de material, la carga de teléfonos móviles o el asesoramiento jurídico.

En este punto ha mencionado expresamente a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y el asesoramiento jurídico relacionado con las solicitudes de asilo y protección internacional. Pulido ha sostenido que las distintas actuaciones desarrolladas en este ámbito son remuneradas: "Toda acción la están monetizando y la están cobrando".

Cuesta le ha preguntado entonces directamente si, a su juicio, las ONG "han convertido la violación del espacio español, de la integridad española, en un negocio". "Absolutamente", ha respondido Pulido.

Para sostener su afirmación, ha remitido a las memorias económicas de estas organizaciones y ha asegurado que sus ingresos y estructuras han aumentado durante los últimos años. "Al fin y al cabo, es un negocio, Carlos", ha sentenciado.

Pulido ha cerrado esta parte de la entrevista con una de sus acusaciones más contundentes al equiparar el funcionamiento de estas organizaciones con el de las redes dedicadas al tráfico de personas. "Hacen negocio las mafias y hacen negocio las mafias blancas", ha afirmado. "Esto es trata institucionalizada porque están monetizando a cada individuo, al igual que lo monetizan los propios traficantes. Se están comportando exactamente igual".