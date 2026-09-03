Sánchez se queda solo: todos los socios le acusan de "mentir" para "proteger" a Mohamed VI

Nadie se cree a Pedro Sánchez, ni el socio más fiable del Gobierno. Todos los socios han sacado este jueves las costuras al presidente del Ejecutivo, que ha insistido en que no hubo alertas de la invasión y ha exculpado a Marruecos, ya que, a su juicio, "no hay pruebas de su implicación" en la entrada masiva de los más de 80.000 inmigrantes ilegales. Sánchez ha comparecido en el Congreso 35 días después de la invasión y tirando balones fuera y por ello, la extrema izquierda y los separatistas no le han perdonado.

Todos los socios han acusado a Sánchez de actuar tarde y de "mentir" para proteger al régimen de Mohamed VI. En este sentido, los socios han puesto sobre la mesa dos escenarios para el presidente del Gobierno. Uno, que conocía los avisos y por tanto miente para proteger a Marruecos, o dos, que desconocía estos avisos y miente cuando dice que tiene el control del Gobierno y de la seguridad nacional. "Las dos opciones son muy graves y le inhabilitan para continuar gobernando", ha advertido Miriam Nogueras de Junts.

Desde Sumar, Enrique Santiago ha denunciado que "España ha sufrido un ataque de Marruecos, utilizando a personas vulnerables", asegurando que se ha producido "una operación de desestabilización con claras intenciones políticas y geoestratégicas" y que "nada tiene que ver con mafias de tráfico de personas". "Marruecos, con Estados Unidos e Israel, han organizado la masiva entrada de 80.000 personas. Defender otra hipótesis no es creíble".

Por eso, ha reclamado convocar "ya" a la embajadora de Marruecos para exigirle "explicaciones" sobre "el ataque del 30 de julio" y que Felipe VI llame a Mohamed VI. Por su parte, Aina Vidal, también de Sumar, ha reprochado a Sánchez que deje de "hacernos trampas" porque todo el mundo "ha visto las imágenes" y entiende que Marruecos "debe dar explicaciones". "No nos pidan hacer como que no hemos visto nada", "la política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado".

"Los gobiernos se pierden por mentir"

Rufián, ha acusado a Marruecos de enviar a las 80.000 personas y ha advertido a Sánchez que los gobiernos "se pierden por mentir" recordando lo que le ocurrió al PP con el 11-M. Para el portavoz de ERC, "no se sostiene" el relato de Sánchez con Marruecos. "Yo acuso a Marruecos de enviar a 80.000 personas a su frontera para cargarse al Gobierno de España con la colaboración de Washington, Tel Aviv y sí, de la derecha y de la otra derecha española policial y judicial. Y, por supuesto, Mohamed VI es un asesino".

Rufián ha acusado a Sánchez de ser "pusilánime" con Marruecos y ha dicho que su relato de proteger a Mohamed VI es "un insulto a la inteligencia". "Esto es un ataque", ha recalcado, en el que se ha utilizado a la gente "como carne de cañón". "Entregaron el Sáhara" "y ahora están entregando su dignidad".

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