TVE reduce la concentración a favor de Ceuta a los ataques a Sánchez y critica a Ayuso y Feijóo

Las concentraciones convocadas el miércoles, Día de Ceuta, tuvieron un seguimiento diferente en los dos principales canales de Televisión Española. Mientras el Canal 24 Horas ofreció conexiones en directo con distintas ciudades, La 1 abordó las protestas a través de Malas Lenguas, con Gonzalo Miró y otros colaboradores, centrando parte del análisis en los carteles y consignas contra Pedro Sánchez, así como en los incidentes protagonizados por algunos manifestantes.

Antes del inicio de las concentraciones, el programa mostró imágenes de los ataques sufridos por cámaras y reporteros de TVE y de otros medios en las inmediaciones del Congreso de los Diputados y posteriormente en Cibeles. "Con vándalos es imposible lidiar. Ponte a salvo y cerca de la Policía, que lo que tiene que hacer es proteger a la gente. Con energúmenos de ese nivel es mejor no tener ningún trato", apuntó durante el programa Miró.

🚨 ÚLTIMA HORA | Increpan a nuestro reportero Jesús Poveda en Cibeles ⚠️ En directo desde Madrid, varios asistentes se dirigen contra nuestro compañero al grito de "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!" 📺 #MalasLenguas pic.twitter.com/oontu5tWZV — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) September 2, 2026

El presentador puso el foco en la presencia de mensajes contra el presidente del Gobierno: "Esto se suponía que eran unas concentraciones en favor de Ceuta y por el Día de Ceuta pero ya hemos escuchado cómo insultan al presidente del Gobierno, insultan a los cámaras y reporteros de TVE, hemos visto carteles de 'Pedro Sánchez, corrupto'...", señaló.

Contra los manifestantes y la actuación policial

Durante el análisis, Juan Luis Cano, exmiembro de Gomaespuma, también se refirió a la presencia de grupos de extrema derecha en algunas de las concentraciones. El colaborador calificó a los integrantes de Núcleo Nacional de "neonazis", además de utilizar términos como "ignorantes" y "fanáticos".

"Si alguien pensaba que esto iban a ser concentraciones apolíticas y que no se iba a aprovechar, que la gente no se iba a desmadrar y que no iba a haber este tipo de proclamas, soflamas y gritos, era muy inocente. Era muy esperada esta concentración donde están los neonazis, unos personajes, unos ignorantes, fanáticos... Cuando uno no puede llegar a cumplir nada en su vida se convierte en un odiador. Uno del grupo este ha dicho que los españoles son solo los nacidos de españoles. Y yo me he acordado de que don Pelayo era visigodo, que el Cid luchó junto a las taifas de Zaragoza. Esto deberían saberlo también estos", afirmó Juan Luis Cano.

Otra de las colaboradoras, Loreto Ochando, expresó su profunda indignación ante la actuación de la Policía Nacional por expulsar a los informadores agredidos y hacer un cordón sin identificar ni detener a ninguno de los atacantes, sugiriendo la existencia de un doble rasero ideológico: "¿Dónde está la Policía Nacional? Porque estoy segura de que si fuera una manifestación de extrema izquierda, me cago en la leche, si estaban ya detenidos y con los grilletes puestos. Pero no, son los suyos los que comparten el gimnasio con ellos, sus amiguitos".

🚨 Ayuso ya está en Cibeles y Abascal vuelve a acusar a Sánchez de "traición" 🇪🇸 El líder de Vox califica lo ocurrido en Ceuta de "invasión" y lo sitúa dentro de una supuesta "guerra híbrida de Marruecos contra España" 👉🏼 @loretoochando en #MalasLenguas: "A Abascal, España le… pic.twitter.com/Xns6OZsetR — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) September 2, 2026

Referencias a Ayuso, Feijóo y Almeida

El programa también mostró imágenes de la concentración celebrada en Cibeles, en Madrid, en las que aparecían Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo, José Luis Martínez-Almeida y Alfonso Serrano portando la bandera de Ceuta. Las imágenes sirvieron de contexto para el análisis de los colaboradores, que cuestionaron la dimensión política de las movilizaciones.

Juan Luis Cano ironizó sobre la solidaridad con los ceutíes y la gestión de la inmigración en las comunidades autónomas: "Me imagino que una vez acaben las manifestaciones ya empezarán a dar órdenes en sus comunidades autónomas para admitir a los chavales y a las niñas. Eso es solidaridad pura y dura".

📽 Así ha sido la llegada del PP: Feijóo, Ayuso y Almeida acuden a la concentración por Ceuta en Madrid. ‼ Hay casi 400 convocatorias en toda España. 💬 "Me congratula ver que Díaz Ayuso ha aparecido, está viva. A ver si con un poco de suerte nos da declaraciones", señala… pic.twitter.com/eQyFFzVBsc — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) September 2, 2026

Por su parte, Loreto Ochando realizó también un comentario sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid y expresó su deseo de que ofreciera declaraciones durante la jornada: "Me congratula ver que Isabel Díaz Ayuso está viva y bien. A ver si con un poco de suerte nos da declaraciones. Sería la leche ya".