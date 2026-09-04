Begoña Gómez reitera su inocencia y niega haberse valido de su "vínculo matrimonial" para conseguir la Cátedra en la UCM

Begoña Gómez ha enviado su escrito de defensa al Juez Peinado en el que reitera su inocencia y señala que no usó su condición de mujer del presidente del Gobierno para conseguir la Cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.

La Audiencia Provincial de Madrid señaló el pasado mes de julio en una resolución que se confirmaba su procesamiento y juicio por jurado popular por los delitos de tráfico de influencias y malversación. Su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, que también será juzgada, ya ha presentado su escrito de defensa desmarcándose de la mujer del presidente del Gobierno y pidiendo su absolución.

"Begoña no influyó ni ejerció presión moral en Joaquín (el Rector) ni en Juan Carlos (el Vicerrector) ni en cualquier otra autoridad o funcionario aprovechándose de su vínculo matrimonial para conseguir la creación de la Cátedra extraordinaria que dirigió", señala el escrito de defensa de la mujer de Pedro Sánchez, al que ha tenido acceso Libertad Digital y que también recuerda que "la Cátedra extraordinaria no ha supuesto a Begoña beneficio económico alguno".

"En lo que respecta a los ingresos que Begoña percibió como docente en la UCM, han ido variando desde el año 2012 hasta el año 202416 en función del número de horas de docencia impartidas, así como de las funciones desempeñadas. En cualquier caso, dada su condición de colaboradora externa, Begoña tenía un límite retributivo de 15.000 euros brutos anuales, con independencia del número de títulos o programas en los que participara o impartiera docencia", explica el escrito.

Sobre la acusación de la apropiación del software desarrollado en la Cátedra el escrito hace referencia a que "la actuación de Begoña fue funcional y provisional, con ánimo de impedir que terceras personas pudieran hacerse con el dominio y utilizarlo hasta que el proyecto estuviera finalizado y pudiera registrarse a nombre de la UCM".

Por otro lado, el escrito enmarca dentro de la normalidad las tareas realizadas por su asesora personal. "Desde la llegada de la democracia (hace ya más de 50 años) ha sido costumbre que las cónyuges del presidente necesariamente cuenten con personal de apoyo de carácter eventual", recuerda el escrito. Es por eso que la defensa entiende que al ser un puesto "de confianza" tiene que dar apoyo a "todas las actividades que han sido tradicionalmente realizadas por la cónyuge del presidente, tanto de carácter institucional, como de naturaleza privada o profesional".

"Estas últimas actividades de la esposa del presidente del Gobierno se ven limitadas por las de carácter institucional, a pesar de que tiene derecho a trabajar, por lo que Cristina le proporciona la ayuda necesaria para coordinar, organizar y gestionar todas sus funciones, no sólo institucionales, sino también familiares, privadas y profesionales", añade.

De igual manera, es escrito de defensa precisa que en caso de celebrarse el juicio oral pide que se incorporen los testimonios de las transcripciones de las declaraciones sumariales de Joaquín Goyache, Rector de la Universidad Complutense de Madrid, el empresario vinculado a la causa, Juan Carlos Barrabés y el empresario Rosauro Varo, entre otros.